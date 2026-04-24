¿Cuánto cuesta la canasta básica alimenticia por persona en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), a través de la Dirección General de Salarios, actualizó el valor del costo promedio per-cápita de la canasta básica de alimentos a nivel nacional en Honduras. Con datos a marzo 2026, el costo de los alimentos básicos para una persona fue de 2,622.08 lempiras al mes, equivalente a 87.40 lempiras diarios. Al compararse con el salario mínimo diario, que es de 466.17 lempiras, el costo de la canasta per-cápita representa el 18.74%. A diciembre de 2025, el costo a nivel nacional fue de 2,612.42 lempiras. El salario mínimo vigente es de 13,985.16 lempiras mensuales y en la actualidad la comisión tripartita negocia el ajuste para 2026.

De enero a marzo de 2026, el costo de la canasta básica aumentó de 2,603.51 a 2,622.08 lempiras, con un incremento acumulado de apenas L18.57. Sin embargo, esas cifras son inferiores que las registradas en el primer trimestre de 2025 cuando pasaron de 2,484.78 a 2,511.22 lempiras, equivalente a L26.44, de acuerdo con el reporte de la STSS. La Secretaría de Trabajo aclara que el cálculo del costo promedio per-cápita de la canasta básica de alimentos se elabora con datos proporcionados por el Banco Central de Honduras (BCH). La canasta básica de alimentos en Honduras comprende 30 productos, entre carnes, lácteos y huevos, verduras y legumbres, pan y cereales, pescados y mariscos, aceites y grasas, frutas, azúcar y mermeladas, aguas y bebidas no alcohólicas. Según el Banco Central, el índice de alimentos registró una variación mensual hacia la baja en enero 2026 al ubicarse en -0.23%, en febrero fue de 0.43% y en marzo pasado en 0.48%. Añade que esos resultados fueron mejores que los del primer trimestre de 2025: en enero alcanzó 0.80%, en febrero 0.70% y en marzo 0.25.