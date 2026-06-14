Condiciones secas predominan este domingo en la mayor parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Los análisis de modelos meteorológicos establecen que en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, especialmente en zonas montañosas, se esperan lluvias débiles y dispersas este domingo.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) establece que en la mayor parte del territorio nacional se van a registrar condiciones secas en horas de la mañana.
Además, en horas de la tarde se espera el ingreso de humedad del mar caribe y las brisas del Océano Pacífico, las que estarán produciendo incremento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañadas de actividad eléctrica aislada en el suroccidente y sur. Asimismo, se pronostican precipitaciones débiles aisladas en el resto del país.
Las precipitaciones de mayor intensidad se van a presentar en el departamento de Choluteca, con un máximo de acumulado de 20 milímetros.
Mientras que en los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, Santa Bárbara, Valle, Lempira, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz, el acumulado de lluvia será de 10 milímetros como máximo.
El informe detalla que en las regiones norte y sur este día domingo predomina el cielo despejado. Mientras que en la zona central se presenta entre poco y medio nublado.
En cuanto a las temperaturas máximas, se espera que se registren en La Ceiba con 32 grados centígrados, en Catacamas con 26 grados centígrados, en Tegucigalpa con 22 grados centígrados, San Pedro Sula con 30 grados centígrados y Choluteca con 32 grados centígrados.
Sobre el oleaje, el informe meteorológico establece que en el mar Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.