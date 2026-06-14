Condiciones secas predominan este domingo en la mayor parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Los análisis de modelos meteorológicos establecen que en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, especialmente en zonas montañosas, se esperan lluvias débiles y dispersas este domingo. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) establece que en la mayor parte del territorio nacional se van a registrar condiciones secas en horas de la mañana.

Además, en horas de la tarde se espera el ingreso de humedad del mar caribe y las brisas del Océano Pacífico, las que estarán produciendo incremento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañadas de actividad eléctrica aislada en el suroccidente y sur. Asimismo, se pronostican precipitaciones débiles aisladas en el resto del país. Las precipitaciones de mayor intensidad se van a presentar en el departamento de Choluteca, con un máximo de acumulado de 20 milímetros.