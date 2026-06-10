Cristina se estaciona frente a costas de Honduras; habrá más lluvia y alto oleaje

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó este miércoles que la tormenta tropical Cristina se encuentra estacionada esta mañana a unos 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca, dejando efectos sobre la costa hondureña y la salvadoreña.
El fenómeno tropical se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de apenas 06 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de mayor intensidad.
De acuedo a los análisis meteorológicos, Cristina realizará un giro hacia el oeste-noroeste y posteriormente continuará con trayectoria hacia el noroeste durante el día jueves, eso llevará a que el sistema permanezca frente a las costas de El Salvador y Honduras, acercándose a la costa salvadoreña durante la noche de miércoles o la madrugada del jueves.
Los vientos del ciclón tropical continúan transportando abundante humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional, provocando amplia nubosidad, vientos racheados y precipitaciones débiles a moderadas y dispersas en la mayor parte del país.
Se espera que con ello ocurra incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, especialmente en sectores vulnerables de las regiones del noroccidente, centro y oriente del país.
Los departamentos que experimentarán más lluvia son Olancho, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Francisco Morazán, donde podrían registrarse máximos significativos entre hoy y el jueves.
En cuanto al oleaje, en el Golfo de Fonseca podría alcanzar alturas entre 3 y 5 pies, con máximos de hasta 8 pies, por lo que se recomienda mantener precaución y restringir actividades marítimas y de pesca artesanal en la zona.