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Cristina se estaciona frente a costas de Honduras; habrá más lluvia y alto oleaje

Cristina transporta abundante humedad, por lo que las mayores precipitaciones serán en Olancho, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Francisco Morazán

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 10:11
Cristina se estaciona frente a costas de Honduras; habrá más lluvia y alto oleaje

Las condiciones climáticas de este miércoles dejan en la capital de Honduras un cielo nublado y lluvias dispersas.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó este miércoles que la tormenta tropical Cristina se encuentra estacionada esta mañana a unos 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca, dejando efectos sobre la costa hondureña y la salvadoreña.

El fenómeno tropical se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de apenas 06 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de mayor intensidad.

De acuedo a los análisis meteorológicos, Cristina realizará un giro hacia el oeste-noroeste y posteriormente continuará con trayectoria hacia el noroeste durante el día jueves, eso llevará a que el sistema permanezca frente a las costas de El Salvador y Honduras, acercándose a la costa salvadoreña durante la noche de miércoles o la madrugada del jueves.

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Los vientos del ciclón tropical continúan transportando abundante humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional, provocando amplia nubosidad, vientos racheados y precipitaciones débiles a moderadas y dispersas en la mayor parte del país.

Se espera que con ello ocurra incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, especialmente en sectores vulnerables de las regiones del noroccidente, centro y oriente del país.

Cristina se estaciona frente a costas de Honduras; habrá más lluvia y alto oleaje

Los departamentos que experimentarán más lluvia son Olancho, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Francisco Morazán, donde podrían registrarse máximos significativos entre hoy y el jueves.

En cuanto al oleaje, en el Golfo de Fonseca podría alcanzar alturas entre 3 y 5 pies, con máximos de hasta 8 pies, por lo que se recomienda mantener precaución y restringir actividades marítimas y de pesca artesanal en la zona.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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