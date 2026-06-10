Cristina se estaciona frente a costas de Honduras; habrá más lluvia y alto oleaje

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó este miércoles que la tormenta tropical Cristina se encuentra estacionada esta mañana a unos 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca, dejando efectos sobre la costa hondureña y la salvadoreña.

El fenómeno tropical se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de apenas 06 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de mayor intensidad.

De acuedo a los análisis meteorológicos, Cristina realizará un giro hacia el oeste-noroeste y posteriormente continuará con trayectoria hacia el noroeste durante el día jueves, eso llevará a que el sistema permanezca frente a las costas de El Salvador y Honduras, acercándose a la costa salvadoreña durante la noche de miércoles o la madrugada del jueves.