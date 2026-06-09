Estas son las zonas del país donde Cristina dejará lluvias toda la noche, según Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias no darán tregua durante las próximas horas en varias zonas de Honduras. La influencia de la tormenta Cristina continuará generando precipitaciones y tormentas eléctricas durante toda la noche de este martes 9 de junio, especialmente en sectores del sur y suroccidente del territorio nacional.
Así lo advirtieron los pronosticadores del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quienes mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del fenómeno tropical que permanece cerca de las costas hondureñas.
Desde horas de la tarde, numerosas comunidades han experimentado condiciones inestables, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y actividad eléctrica asociada a las bandas nubosas que rodean a la tormenta.
De acuerdo con los expertos, el sistema continúa aportando humedad suficiente para mantener precipitaciones durante la noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar situaciones de riesgo.
Efectos del fenómeno tropical
Según los reportes meteorológicos, Cristina se localiza a unos 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, donde permanece prácticamente estacionaria mientras sigue influyendo sobre las condiciones climáticas de Honduras.
El sistema presenta vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora, una característica que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical y la ocurrencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas.
Las autoridades explicaron que las precipitaciones más significativas continuarán concentrándose en regiones del sur y suroccidente, aunque otras zonas también podrían registrar lluvias de intensidad variable durante la madrugada.
Para este miércoles 10 de junio, el pronosticador de turno de Cenaos, Jefry Flores, indicó que se espera la continuidad de cielos mayormente nublados y vientos acelerados en diferentes regiones del país.
Además de las lluvias, el fenómeno mantiene alteradas las condiciones marítimas en el Pacífico hondureño. Las proyecciones apuntan a oleajes que podrían oscilar entre los tres y cinco pies de altura, con máximos de hasta ocho pies en algunos sectores.
Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.
Asimismo, permanecen bajo alerta verde los departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, debido a las condiciones climáticas asociadas al sistema tropical.
Las autoridades también vigilan el comportamiento de ríos y quebradas, especialmente en zonas donde las lluvias han sido persistentes durante las últimas horas y existe riesgo de incremento en los caudales.
Otro de los factores que genera preocupación es la saturación de los suelos, ya que las precipitaciones continuas podrían favorecer deslizamientos de tierra en áreas montañosas y vulnerables.
Mientras Cristina continúa influyendo sobre el clima nacional, los organismos de emergencia mantienen activos los mecanismos de monitoreo y prevención, insistiendo a la ciudadanía en mantenerse informada únicamente por medios oficiales y atender cualquier recomendación emitida por las autoridades.