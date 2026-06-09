Estas son las zonas del país donde Cristina dejará lluvias toda la noche, según Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias no darán tregua durante las próximas horas en varias zonas de Honduras. La influencia de la tormenta Cristina continuará generando precipitaciones y tormentas eléctricas durante toda la noche de este martes 9 de junio, especialmente en sectores del sur y suroccidente del territorio nacional. Así lo advirtieron los pronosticadores del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quienes mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del fenómeno tropical que permanece cerca de las costas hondureñas. Desde horas de la tarde, numerosas comunidades han experimentado condiciones inestables, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y actividad eléctrica asociada a las bandas nubosas que rodean a la tormenta.

De acuerdo con los expertos, el sistema continúa aportando humedad suficiente para mantener precipitaciones durante la noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar situaciones de riesgo.



Efectos del fenómeno tropical

Según los reportes meteorológicos, Cristina se localiza a unos 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, donde permanece prácticamente estacionaria mientras sigue influyendo sobre las condiciones climáticas de Honduras. El sistema presenta vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora, una característica que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical y la ocurrencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Las autoridades explicaron que las precipitaciones más significativas continuarán concentrándose en regiones del sur y suroccidente, aunque otras zonas también podrían registrar lluvias de intensidad variable durante la madrugada.