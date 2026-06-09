Control judicial absoluto: los cambios clave de la Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial volverá a ser un tema de discusión en el Congreso Nacional luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobara un nuevo anteproyecto diez años después de ser declarado inconstitucional.
Sin embargo, la nueva propuesta introduce cambios importantes en la estructura y funcionamiento del organismo, bajo el objetivo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro del Poder Judicial.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO indican que la iniciativa buscará modificar varios aspectos de la normativa aprobada en 2011, y posteriormente declarada inconstitucional en 2016, que contempla regreso de decisiones clave al Pleno de la CSJ y filtros de admisión más estrictos para ocupar los cargos administrativos dentro del Poder Judicial.
Control a la Corte Suprema de Justicia
Uno principales cambios en la creación del anteproyecto del Consejo de la Judicatura, es que podría convertirse en una dependencia interna del Poder Judicial.
Ya que a diferencia de la ley anterior que otorgaba al Consejo de la Judicatura una la facultad de nombrar y destituir directamente a jueces y magistrados, la nueva propuesta reduce sus atribuciones.
Ahora, el consejo que la integre únicamente participará en los procesos de selección, evaluación y elaboración de listas de candidatos elegibles, mientras que la decisión final sobre los nombramientos quedará en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Se recupera el control de las designaciones
El anteproyecto además experimentará modificaciones relevantes, como eliminar la participación del Congreso Nacional en los procesos de selección, ya que los integrantes serán nombrados por las tres cuartas partes de la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo que rendirán su promesa de ley ante el Pleno de la CSJ.
Según el magistrado del órgano de justicia, Marío Díaz, la creación del Consejo de la Judicatura se desempeñará como ese puente "a una nueva forma de transparencia" en la asignación de funciones dentro del Poder Judicial.
“Este anteproyecto establece diferentes tipos de disposiciones, deberes, obligaciones y cómo se juega el consejo. Se discutió cuáles son los derechos y los beneficios que trae para la ciudadanía en términos de independencia judicial, de transparencia y de rendición de cuentas; todo eso está contemplado en la nueva ley", explicó el funcionario.
Requisitos más estrictos
Las reglas del nuevo anteproyecto también contemplan el elevar la edad mínima para formar parte del consejo de la judicatura, la cual deberá oscilar entre los 30 y 40 años, sumado a al menos diez años de experiencia como funcionario judicial, donde no se contará la posibilidad de acreditar experiencia mediante la docencia universitaria.
También prohibirá que los aspirantes tengan militancia activa o formen parte de órganos de dirección de partidos políticos.
Sin embargo, en materia disciplinaria, las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, donde se incorporan conductas como el acoso laboral y faltas muy graves por delitos relacionados con violencia contra la mujer, maltrato familiar o discriminación, que podrían derivar en la destitución del cargo.
Exigencias
Durante la presentación del anteproyecto que contempla un nuevo orden en la máxima institución de justicia, Gaudy Bustillo, magistrada de la CSJ, pidió de manera frontal al Congreso Nacional respetar las normativas establecidas en el próximo proyecto de ley.
“Desde ya le decimos al Congreso Nacional, esperamos que esta ley sea respetada en un 100%, porque ha sido un proceso muy acertado, muy detallado y, sobre todo, con la garantía de esa independencia judicial que debe prevalecer en nuestro país para garantizar la justicia y para lograr recobrar la confianza en la ciudadanía", explicó.
La funcionaria además explicó que el documento que será remitido al Congreso Nacional contempla 23 anteproyectos que presentaron las asociaciones involucradas en su creación.
"Hemos considerado un 95% de estos proyectos para crear nuestro nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, donde sobre todo se está garantizando esa independencia judicial, la inamovilidad y otros principios rectores", puntualizó.
Cabe destacar que esta nueva Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial incluye 112 artículos que serán remitidos al hemiciclo legislativo este miércoles 10 de abril.