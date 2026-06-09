Control judicial absoluto: los cambios clave de la Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial volverá a ser un tema de discusión en el Congreso Nacional luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobara un nuevo anteproyecto diez años después de ser declarado inconstitucional. Sin embargo, la nueva propuesta introduce cambios importantes en la estructura y funcionamiento del organismo, bajo el objetivo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro del Poder Judicial. Documentos oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO indican que la iniciativa buscará modificar varios aspectos de la normativa aprobada en 2011, y posteriormente declarada inconstitucional en 2016, que contempla regreso de decisiones clave al Pleno de la CSJ y filtros de admisión más estrictos para ocupar los cargos administrativos dentro del Poder Judicial.

Control a la Corte Suprema de Justicia

Uno principales cambios en la creación del anteproyecto del Consejo de la Judicatura, es que podría convertirse en una dependencia interna del Poder Judicial. Ya que a diferencia de la ley anterior que otorgaba al Consejo de la Judicatura una la facultad de nombrar y destituir directamente a jueces y magistrados, la nueva propuesta reduce sus atribuciones. Ahora, el consejo que la integre únicamente participará en los procesos de selección, evaluación y elaboración de listas de candidatos elegibles, mientras que la decisión final sobre los nombramientos quedará en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Se recupera el control de las designaciones

El anteproyecto además experimentará modificaciones relevantes, como eliminar la participación del Congreso Nacional en los procesos de selección, ya que los integrantes serán nombrados por las tres cuartas partes de la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo que rendirán su promesa de ley ante el Pleno de la CSJ. Según el magistrado del órgano de justicia, Marío Díaz, la creación del Consejo de la Judicatura se desempeñará como ese puente "a una nueva forma de transparencia" en la asignación de funciones dentro del Poder Judicial. “Este anteproyecto establece diferentes tipos de disposiciones, deberes, obligaciones y cómo se juega el consejo. Se discutió cuáles son los derechos y los beneficios que trae para la ciudadanía en términos de independencia judicial, de transparencia y de rendición de cuentas; todo eso está contemplado en la nueva ley", explicó el funcionario.

Requisitos más estrictos

Las reglas del nuevo anteproyecto también contemplan el elevar la edad mínima para formar parte del consejo de la judicatura, la cual deberá oscilar entre los 30 y 40 años, sumado a al menos diez años de experiencia como funcionario judicial, donde no se contará la posibilidad de acreditar experiencia mediante la docencia universitaria. También prohibirá que los aspirantes tengan militancia activa o formen parte de órganos de dirección de partidos políticos. Sin embargo, en materia disciplinaria, las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, donde se incorporan conductas como el acoso laboral y faltas muy graves por delitos relacionados con violencia contra la mujer, maltrato familiar o discriminación, que podrían derivar en la destitución del cargo.

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