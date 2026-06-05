Pleno de la CSJ exonera a la ENEE de millonaria demanda civil

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar una demanda económica presentada por la empresa Hidrocentrales Eléctricas de Honduras (Hidrocel) contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una decisión que evita que el Estado hondureño desembolse 12 millones de dólares por concepto de indemnización.

La resolución fue adoptada por el pleno de magistrados de la CSJ con una ajustada votación de ocho votos a favor y siete en contra, al resolver un recurso de casación interpuesto por la estatal eléctrica contra una sentencia relacionada con el litigio promovido por Hidrocel.

Con este fallo, el máximo tribunal de justicia ratificó las resoluciones emitidas en instancias anteriores, las cuales habían rechazado la reclamación económica presentada contra la ENEE.

La decisión deja sin efecto cualquier obligación de pago derivada de la demanda y pone fin al proceso dentro de la jurisdicción civil.