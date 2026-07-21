Milton Rápalo, más que un empresario: así recuerdan al artista y runner asesinado en SPS

Honduras se despide con profundo pesar a Milton Rápalo, un empresario que murió víctima de la violencia, pero también un artista cuya creatividad y pasión dejaron una huella imborrable en quienes admiraron su talento. Estas son algunas de sus obras y su vida como runner, en donde también marcó huella Milton Rápalo.
Cada obra plasmada en lienzo, cada proyecto y cada kilómetro recorrido como running reflejaban la disciplina y el espíritu de superación que distinguieron a Milton Rápalo.
El mundo del arte y la comunidad runner lamentan la partida demasiado temprana de Milton Rápalo, un hondureño que inspiró con su talento, entrega y calidad humana.
Entre pinceles, metas y sueños cumplidos, Milton Rápalo construyó un legado que permanecerá vivo en el corazón de quienes lo conocieron. Además de ser empresario, miembro activo de la iglesia Centro Familiar de Adoración (CEFAD), era padre de familia, de acuerdo a imágenes que compartía en su perfil.
Su amor por el running lo convirtió en un ejemplo de perseverancia; su talento artístico lo hizo inolvidable. Hoy su familia y amigos le dice: "Hasta pronto" y "gracias por tanto".
"Siempre correrás con nosotros", "Siempre correrás en nuestros corazones", son algunos de los mensajes que en redes sociales han compartidos la comunidad Runner de San Pedro Sula.
San Pedro Sula perdió a un artista y atleta apasionado, pero su legado seguirá inspirando a quienes creen en el esfuerzo, la creatividad y la fe.
Cada carrera que completó fue testimonio de una vida dedicada a servir, inspirar y compartir con los demás.
Amigos y compañeros de ruta recuerdan a Milton Rápalo como un corredor que nunca dejó de motivar a quienes corrían a su lado, dentro y fuera de las competencias.
El arte hondureño perdió a uno de sus talentos, mientras la comunidad deportiva lamenta los alcances de la violencia en el país.
Honduras perdió a un buen hijo, un hombre que encontró en el arte, el deporte y la fe la mejor forma de dejar una huella positiva en su comunidad, además de sacar adelante un emprendimiento que ya operaba en varios centros comerciales.
Su sonrisa, su espíritu competitivo y su talento artístico permanecerán en la memoria de quienes compartieron con Milton Rápalo dentro y fuera de las pistas.
A través de redes sociales, distintos sectores lamentaron su pérdida y resaltaron su legado para que sea recordado no como una cifra más de la violencia en Honduras, sino como una persona que tocó los corazones con su ejemplo, generosidad y su amor por Honduras.
La comunidad runner, sus amigos y seres queridos despiden con tristeza a un atleta que hizo de cada meta una oportunidad para motivar a otros a seguir adelante y ahora piden a las autoridades respuestas y justicia.