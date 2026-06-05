CSJ resuelve cinco recursos de casación en pleno de magistrados

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló una sesión jurisdiccional para conocer cinco recursos de casación que no alcanzaron unanimidad de votos en la Sala de lo Penal y la Sala de lo Civil. Los expedientes fueron remitidos al pleno tras no lograrse consenso entre los magistrados de ambas salas, por lo que ahora corresponde a los 15 integrantes de la máxima instancia judicial resolver cada uno de los casos mediante votación.

“Al no haber alcanzado unanimidad de votos en la sala de lo civil y penal sobre recursos de casación que se presentaron, los expedientes pasaron al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, explicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. Entre los asuntos sometidos a consideración figuran casos en materia penal y civil que serán resueltos de manera definitiva una vez que el pleno emita su decisión.

Casos penales bajo análisis

En el ámbito penal, el pleno conocerá un recurso de casación relacionado con un fallo absolutorio emitido a favor de una persona acusada por el delito de estafa. De forma paralela, se analiza otro recurso de casación derivado de un fallo de culpabilidad contra cinco personas incluidas en una acusación por delitos relacionados con asociación para delinquir y asesinato. “Puedo hacerles referencia a que en materia penal se está conociendo un recurso de casación por un fallo absolutorio para persona acusada por el delito de estafa; siempre en materia penal, por fallo de culpabilidad para cinco personas incluidas en la acusación, se desarrolla en este caso el conocimiento de ese recurso de casación por delitos relacionados a asociación para delinquir y asesinato”, reveló Silva. Estos dos expedientes forman parte de los casos que llegaron al pleno luego de que las salas correspondientes no alcanzaran una decisión unánime sobre los recursos presentados.

Recursos civiles

En materia civil, el pleno tiene programado conocer tres recursos de casación de carácter privado. Uno de los casos involucra a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mientras que otro está relacionado con la Empresa Nacional Portuaria (ENP), mientras que el tercer expediente corresponde a un asunto vinculado con un documento privado y el registro de la propiedad.