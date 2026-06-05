Juzgado de Privación ordena devolución de 81 vehículos ligados al subomisionado Barralaga

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Privación de Dominio ordenó la devolución de 81 vehículos y cuatro propiedades vinculadas al caso del subcomisionado de Policía, Jorge Barralaga, quien enfrentó un proceso judicial por presunto lavado de activos y posteriormente fue absuelto por la Sala de lo Penal. El abogado defensor, Andrés Urtecho, explicó que la resolución establece que la mayoría de los bienes asegurados no pertenecían a Barralaga, sino a terceras personas. No obstante, aclaró que la devolución de los automotores y demás activos aún no puede concretarse debido a que la sentencia no se encuentra firme, ya que existen recursos de apelación pendientes de resolución.

Según Urtecho, la defensa únicamente mantiene recursos sobre dos bienes inmuebles y 800 mil lempiras depositados en cuentas bancarias, al considerar que existe documentación suficiente para justificar plenamente la procedencia de esos fondos. Asimismo, cuestionó que durante el proceso se vendieran 23 vehículos asegurados, argumentando que fueron comercializados por montos inferiores a su valor real. El profesional del derecho también afirmó que Barralaga permaneció cinco años y medio privado de libertad antes de ser absuelto y sostuvo que la acusación del Ministerio Público no logró demostrar la existencia de una estructura criminal ni el origen ilícito de los fondos atribuidos al exoficial.