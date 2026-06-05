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Capturan a exdiputado de Libre, y a tres personas más, por supuesto homicidio en Copán

El Ministerio Público capturó este viernes al exdiputado suplente de Libre, Víctor Hugo Romero Chinchilla, durante allanamientos realizados en Copán y Ocotepeque

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 07:15
Capturan a exdiputado de Libre, y a tres personas más, por supuesto homicidio en Copán

Exdiputado de Libre, Víctor Hugo Romero Chinchilla, es capturado en allanamientos de la ATIC.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- Víctor Hugo Romero Chinchilla, exdiputado suplente de Isis Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue capturado este viernes durante una serie de allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en los departamentos de Copán y Ocotepeque, por su supuesta participación intelectual en un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en el occidente del país.

Junto a él también fueron arrestados Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Josué Baltazar Aranda Chinchilla.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, los cuatro capturados estarían vinculados al asesinato de Mario José Chacón y a la tentativa de homicidio contra Miguel Ángel Villela, hechos registrados en el departamento de Copán.

Según informó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, Romero Chinchilla sería señalado como uno de los autores intelectuales de ambos ataques.

“Se han capturado estas personas como resultado de una investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida sobre un homicidio ocurrido en el occidente del país. De acuerdo con las investigaciones, el exdiputado suplente sería uno de los autores intelectuales del homicidio y de la tentativa de homicidio de otra persona”, expresó Mora.

El portavoz detalló que las investigaciones se desarrollaban desde hace varios meses y que el Ministerio Público cuenta con “pruebas científicas” que vincularían al excongresista con los hechos criminales.

Asimismo, explicó que una de las hipótesis que manejan los fiscales es que el crimen estaría relacionado con el secuestro de un hijo del exdiputado, quien continúa desaparecido.

“De acuerdo a las investigaciones preliminares de los fiscales, el diputado considera que una de las personas que tiene la tentativa de homicidio estaría implicada en el secuestro del hijo”, añadió Mora.

Durante la operación, agentes de la ATIC y de la Policía Nacional también realizaron allanamientos y el aseguramiento de varias propiedades vinculadas a Romero Chinchilla, como parte de las diligencias orientadas a fortalecer el proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que los cuatro detenidos serán puestos a disposición de los tribunales competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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