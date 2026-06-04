En libertad se defenderán funcionarios del BCH acusados de malversación imprudente

Tegucigalpa, Honduras.-Los ocho funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), señalados por malversación imprudente en perjuicio del Estado, se defenderán en libertad, luego de que un juzgado con jurisdicción nacional les impusiera medidas cautelares distintas a la prisión.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de declaración de imputado celebrada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en San Pedro Sula.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos contenidos en el requerimiento fiscal y solicitó la aplicación de medidas cautelares alternas, entre ellas presentación periódica ante la autoridad competente y la suspensión de sus cargos como funcionarios públicos.