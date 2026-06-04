En libertad se defenderán funcionarios del BCH acusados de malversación imprudente

Tegucigalpa, Honduras.-Los ocho funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), señalados por malversación imprudente en perjuicio del Estado, se defenderán en libertad, luego de que un juzgado con jurisdicción nacional les impusiera medidas cautelares distintas a la prisión.
La decisión fue adoptada durante la audiencia de declaración de imputado celebrada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en San Pedro Sula.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos contenidos en el requerimiento fiscal y solicitó la aplicación de medidas cautelares alternas, entre ellas presentación periódica ante la autoridad competente y la suspensión de sus cargos como funcionarios públicos.
Por su parte, la defensa de los imputados rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía, pidió que se respetara el estado de inocencia de sus representados y cuestionó las medidas cautelares solicitadas.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión a Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera.
Los ocho son investigados por suponerlos responsables del delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
Como parte de las medidas dictadas por el tribunal, deberán presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente, tienen prohibido salir del país y deberán cumplir con una fianza.
Los funcionarios fueron capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes ejecutaron una orden de captura emitida el pasado 3 de junio.
La jueza programó la audiencia inicial para las 9:30 de la mañana del próximo 18 de junio, fecha en la que las partes continuarán con el proceso judicial y se determinará si existen elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa del caso.