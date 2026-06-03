¿Quiénes son los 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH capturados por millonario desfalco?

El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH). Los acusados serán presentados ante un juez competente para su audiencia de declaración de imputado, en una causa que surge apenas días después de la condena contra la exfiscal Francia Sofía Medina, conocida como "La Barbie Fiscal", hallada culpable por su participación en el mismo esquema de corrupción que habría afectado las finanzas del BCH.
Entre los señalados figura Arlen Fernando Cerrato Díaz, quien actualmente se desempeña como gerente regional del BCH en San Pedro Sula. De acuerdo con el requerimiento fiscal, es uno de los imputados con mayor cantidad de delitos atribuidos, al ser acusado por 35 delitos de malversación imprudente.
Otro de los nombres incluidos en la acción penal es Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones del Banco Central. El Ministerio Público le atribuye 32 delitos de malversación imprudente relacionados con el supuesto manejo negligente de recursos públicos.
La lista también incluye a Ana Cristina Oliva Cáceres, quien en el pasado ocupó el cargo de gerente del BCH en San Pedro Sula y que ahora enfrenta señalamientos dentro del mismo expediente judicial.
Entre los capturados figuran además Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes continúan laborando en la institución y actualmente ocupan cargos gerenciales en las oficinas centrales del Banco Central de Honduras en Tegucigalpa.
El requerimiento fiscal también alcanza a Alex Geovani Caballero Altamirano, empleado vinculado a áreas operativas de la institución financiera estatal y que, según las investigaciones, tenía responsabilidades relacionadas con procesos internos del BCH.
Asimismo, fueron incluidos en la causa Luis Arturo Avilés Moncada y Edgardo Antonio Álvarez Molina, quienes desempeñaron funciones administrativas y operativas dentro del ente emisor durante el período investigado por las autoridades.
La nómina de acusados también está integrada por Horacio Armando Laínez Pineda y Williams Edgardo Arévalo Rodríguez, ambos relacionados con áreas clave para los controles internos y operativos de la institución.
El listado de imputados se completa con Marco Tulio Nájera, quien al igual que los demás señalados deberá comparecer ante los tribunales para responder por las acusaciones formuladas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
Según la acusación, los 11 funcionarios y exfuncionarios habrían incurrido en actuaciones negligentes en el manejo y supervisión de recursos públicos, permitiendo presuntamente la sustracción irregular de fondos estatales. Las autoridades sostienen que las fallas en los mecanismos de control interno facilitaron el millonario perjuicio económico contra el Banco Central de Honduras.