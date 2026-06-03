¿Quiénes son los 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH capturados por millonario desfalco?

El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH). Los acusados serán presentados ante un juez competente para su audiencia de declaración de imputado, en una causa que surge apenas días después de la condena contra la exfiscal Francia Sofía Medina, conocida como "La Barbie Fiscal", hallada culpable por su participación en el mismo esquema de corrupción que habría afectado las finanzas del BCH.