Anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura busca vetar el nepotismo en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.-El anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial incorporará criterios de elegibilidad, requisitos de idoneidad y controles éticos para evitar conflictos de interés, nepotismo e injerencia política en el nuevo órgano administrativo del Poder Judicial. La propuesta, que será remitida al Congreso Nacional el 10 de junio, definirá la estructura, integración y funcionamiento del Consejo de la Judicatura, instancia que asumirá la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del sistema judicial, incluyendo procesos relacionados con nombramientos, ascensos, concursos y disciplina del personal. Autoridades del Poder Judicial explicaron a EL HERALDO que el documento establece las bases para la selección de los integrantes del nuevo organismo, con énfasis en la transparencia y la independencia institucional. “Lo que se buscará con esta nueva ley de la Judicatura es evitar conflictos de interés y que no exista parentesco familiar o político por parte de las personas que estarán integrando el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial”, manifestó una fuente vinculada al proceso de elaboración de la iniciativa. Además, señaló que el anteproyecto contempla procedimientos de nombramiento sustentados en criterios de elegibilidad y rigor ético. “Se están presentando insumos al documento que será remitido al Congreso Nacional con un proceso de nombramiento al personal que integrará el Consejo de la Judicatura, que será por designación del propio Poder Judicial de Honduras mediante criterios de elegibilidad y rigor ético, paralelo a un Consejo Técnico Jurídico”, agregaron.

Separación de funciones

Uno de los cambios más importantes que plantea la iniciativa es la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales que actualmente recaen en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Guillermo López, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), consideró que la forma en que se elijan los integrantes del Consejo será determinante para garantizar la independencia del nuevo órgano. “A nosotros nos interesa cómo se va a elegir el Consejo de la Judicatura y que los integrantes sean electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que el Congreso tenga las cautelas del caso y no vaya a tocar las cuestiones más importantes de ese proyecto: la elección de sus miembros y cuestiones relacionadas con el régimen de carrera judicial y el tema de disciplina”, manifestó. La propuesta busca trasladar las tareas administrativas a una instancia especializada, mientras que la Corte Suprema mantendría sus funciones jurisdiccionales y su condición de máxima autoridad del Poder Judicial.

Consejo de siete integrantes

El magistrado Mario Díaz reveló que el anteproyecto contempla la integración de cinco miembros propietarios y dos suplentes para conformar el Consejo de la Judicatura. Según explicó, la estructura fue diseñada para garantizar la separación de funciones sin alterar la jerarquía institucional establecida en la Constitución de la República. “Esto es para evitar que haya una diferenciación en la parte administrativa. Recordemos que al final el órgano superior siempre va a ser la Corte Suprema, porque ese es el mandato constitucional”, afirmó. Díaz indicó que las asociaciones vinculadas al Poder Judicial tendrían la facultad de proponer candidatos mediante procesos internos, mientras que la designación final correspondería a la Corte Suprema de Justicia mediante mayoría calificada. La propuesta también contempla que el presidente de la Corte Suprema de Justicia pueda formar parte del Consejo de la Judicatura con el objetivo de mantener la coordinación entre ambas estructuras y garantizar la unidad de dirección dentro del Poder Judicial.

Apuesta por la meritocracia

Representantes de las asociaciones judiciales consideran que la nueva normativa debe fortalecer los procesos de selección basados en méritos y capacidad profesional. Kevin Castro, miembro de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ), sostuvo que el principal reto será generar confianza ciudadana en la nueva institucionalidad. "Aquí lo importante es que se lleve la confianza de la ciudadanía de la mejor manera. De ahí se van a establecer los mecanismos disciplinarios que va a llevar el mismo y cómo se van a hacer los nombramientos de los concursos", explicó. Por su parte, Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (AJMH), afirmó que se revisarán los requisitos de idoneidad y los mecanismos disciplinarios para fortalecer la carrera judicial. “Vamos a verificar todo lo que tenga que ver con las sanciones que se establezcan a nuestros compañeros jueces y magistrados, y el debido proceso de selección para que se tome en cuenta la meritocracia, y así evitemos el problema de que se siga eligiendo dedocráticamente a personas que no tienen los méritos ni han concursado para los cargos”, señaló.

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