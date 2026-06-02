Nueva ley propone separar funciones administrativas y jurisdiccionales en la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- El anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial propone trasladar las funciones administrativas que actualmente desempeñan los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un órgano integrado exclusivamente por funcionarios judiciales.

La iniciativa establece que los miembros del Consejo de la Judicatura deberán pertenecer a la estructura del Poder Judicial y serán responsables de la administración de recursos, la distribución de cargas laborales, los nombramientos y la gestión del personal judicial a nivel nacional.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la propuesta busca evitar la participación de representantes designados por otras instituciones en la conformación del órgano administrativo.

“La Ley de la Judicatura define las funciones y atribuciones de cada uno de sus integrantes y establece que quienes conformen el pleno del Consejo de la Judicatura deberán ser funcionarios judiciales nombrados o designados por las autoridades del Poder Judicial, evitando la participación de personas designadas por otras instituciones”, afirmó.

De aprobarse la normativa, el pleno de magistrados de la CSJ concentraría sus labores en la función jurisdiccional y en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento, mientras que la administración del sistema judicial recaería en el Consejo de la Judicatura.