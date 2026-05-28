Congreso finaliza semana con agenda en seguridad jurídica y de puertas abiertas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional completó una semana con una variada presentación de proyectos y caracterizada por la aprobación de reformas de alto impacto social, la introducción de rigurosos controles éticos y una fuerte agenda orientada a la seguridad jurídica y ciudadana. Durante las sesiones desarrolladas, las distintas bancadas lograron unificar criterios en temas de trascendencia nacional, como la fiscalización del comportamiento de los propios diputados y la reactivación de proyectos de infraestructura hospitalaria que se encontraban paralizados en el país. El balance de los tres días de actividad parlamentaria refleja un claro enfoque hacia la modernización del Estado y la protección de los sectores productivos frente a la criminalidad organizada.

Asimismo, el hemiciclo se convirtió en el escenario para debatir propuestas orientadas a replicar modelos internacionales de seguridad, endurecer las penas contra los agresores de las fuerzas del orden y establecer mecanismos de transparencia que permitan el escrutinio permanente por parte de organizaciones de la sociedad civil y la academia hondureña. La actividad parlamentaria de la semana comenzó con la entrega formal de la nómina final de 24 aspirantes preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), distribuyéndose 12 postulantes para cada institución. De manera inmediata, el pleno inició la discusión del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, superando con éxito su primer debate en la cámara legislativa. La iniciativa, promovida desde la junta directiva, busca dotar de herramientas legales drásticas a las fuerzas del orden para frenar las invasiones de tierra que minan la seguridad jurídica y destruyen empleos en el área rural. Con el fin de agilizar su entrada en vigencia, las autoridades anunciaron que se dispensarían los debates restantes para proceder a su votación definitiva en la siguiente jornada, instando a los jefes de bloque a revisar el articulado. "El proyecto está orientado a la protección de la inversión, la propiedad privada y de los empleos que se generan en el sector agroalimentario del país", detalló Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. En el ámbito de reformas penales, se introdujo una propuesta de ley para modificar el decreto 59-2012 de la Ley de Trata de Personas, con el fin de eliminar vacíos legales, erradicar la pornografía infantil y prohibir la utilización de menores en conflictos armados. Por su parte, la bancada liberal presentó una moción para exhortar al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad a esclarecer de forma expedita los atentados contra comunicadores, planteando la creación de una comisión interna de seguimiento. La jornada del lunes también incluyó la aprobación de la renuncia presentada por la diputada suplente liberal Kathya Pastor y una propuesta desde la presidencia del Legislativo para aplicar cadena perpetua a criminales que asesinen a policías, militares y operadores de justicia. En el marco del Día del Periodista, el Congreso Nacional otorgó un reconocimiento especial a Alex Pérez, fotógrafo de este diario, quien fue galardonado como el fotógrafo del año por su destacada trayectoria.

Declaratoria de Puertas Abiertas y controles a comercios chinos

Durante la sesión del martes, el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad una resolución histórica que declara al Poder Legislativo como un "Congreso de Puertas Abiertas", diseñada para elevar los estándares de ética, rendición de cuentas y transparencia administrativa. El estamento legal oficializa la acreditación permanente de veedores ciudadanos procedentes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y las principales universidades para vigilar el desarrollo de los debates. La normativa aprobada establece medidas estrictas de disciplina interna que contemplan deducciones salariales automáticas por inasistencias injustificadas, restricciones severas a los diputados para el manejo discrecional de ayudas sociales y la obligatoriedad de cumplir normas de conducta y vestimenta. Coincidiendo con esta reforma, se divulgó que la Pagaduría del Congreso ha retenido más de 700,000 lempiras a parlamentarios faltistas y conflictivos de todas las bancadas, cuyos fondos ya están siendo destinados a escuelas de Tegucigalpa, Brus Laguna y Santa Cruz de Yojoa.

"La resolución aprobada contempla medidas relacionadas con transparencia administrativa y disciplina parlamentaria, entre ellas deducciones salariales por ausencias injustificadas", manifestó el presidente del Congreso Nacional. En la misma jornada, las autoridades legislativas remitieron formalmente al Ministerio Público los expedientes recopilados durante los juicios políticos que se instruyeron contra los exfuncionarios Marlon Ochoa y Mario Morazán, junto a sus respectivos suplentes.

De igual forma, en el ámbito de desarrollo social, la Comisión de Enlace de Grupos Indígenas sostuvo una mesa de trabajo con defensores de derechos humanos para avanzar en la socialización de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. El pleno aprobó además una moción verbal para instruir una exhaustiva auditoría e inspección sobre los negocios de capital chino que operan en el país.

El mandato legislativo ordena al Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Administración de Aduanas, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Industria y Comercio verificar la legalidad de sus operaciones fiscales, vigilar la fuga de divisas, supervisar la calidad de los productos y constatar el estatus migratorio de sus propietarios. La agenda de proyectos individuales de los diputados cerró con propuestas de infraestructura vial para Olancho y El Paraíso, mejoras en el estadio de Monjarás en Choluteca, exoneraciones fiscales para Fundaniquem y la municipalidad de Yauyupe, y la derogación de los delitos contra el honor.

Destacaron además las iniciativas para replicar el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele en Honduras, la implementación de tecnología Blockchain en la gestión pública, la regulación de casinos en línea y la creación de una Ley Especial de Identidad Judicial Protegida para servidores del sector justicia.



Reactivación hospitalaria y asistencia técnica al sector productivo