Congreso aprueba mesa de diálogo para frenar el conflicto agrario en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo aprobó una propuesta formal orientada a estructurar una plataforma de diálogo y resolución técnica que aborde la conflictividad agraria y habitacional en las regiones con mayor potencial agrícola de la nación. La iniciativa busca frenar el impacto económico causado por las ocupaciones ilegales de tierras y los desalojos violentos, mediante el establecimiento de una estrategia integrada que devuelva la certidumbre a las familias y a los inversionistas del campo.

​La propuesta parlamentaria se concentra en el diseño de un espacio de concertación que integre a las agencias de seguridad del Estado, los entes de regularización agraria y las instituciones ambientales. El propósito de este estamento es revisar de forma minuciosa los títulos de propiedad, dirimir las disputas territoriales en zonas vulnerables y proteger las áreas de reserva forestal sin desincentivar la producción de alimentos en el agro hondureño. ​"Necesitamos primero que todo crear una mesa interinstitucional representada por el Estado a través de diversas instituciones, donde participen los productores y exista el compromiso de las alcaldías de todos estos departamentos", expresó Karla Patricia Figueroa, diputada del Partido Nacional.​ El campo de acción de esta comisión especial abarcará de manera prioritaria las zonas rurales y productivas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Gracias a Dios y El Paraíso, regiones que han registrado incidentes relacionados con la tenencia de la tierra. Las autoridades legislativas argumentan que es imperativo evitar los operativos de desalojo masivos y sorpresivos que afectaron la paz social en los períodos anteriores, sustituyéndolos por un ordenamiento jurídico predecible. ​La mesa técnica contará con la participación activa de la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, entre otras instituciones. La inclusión de estos entes estatales busca garantizar que las explotaciones ganaderas y agrícolas no violenten los límites de las zonas núcleo de los parques nacionales y operen bajo un estricto respeto a la legislación ambiental vigente. ​"Buscamos que se trabaje en equipo tanto los productores, los ganaderos y todos los sectores productivos de la mano del gobierno", detalló Figueroa.

Producción sostenible