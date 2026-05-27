Congreso aprueba mesa de diálogo para frenar el conflicto agrario en Honduras

La propuesta parlamentaria se concentra en el diseño de un espacio de concertación que integre a las agencias de seguridad del Estado, los entes de <b>regularización agraria</b> y las instituciones ambientales. El propósito de este estamento es revisar de forma minuciosa los títulos de propiedad, dirimir las <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/masacre-colon-expone-crisis-invasiones-tierras-honduras-CA30748039" target="_blank">disputas territoriales</a></b> en zonas vulnerables y proteger las áreas de reserva forestal sin desincentivar la producción de alimentos en el agro hondureño."Necesitamos primero que todo crear una mesa interinstitucional representada por el Estado a través de diversas instituciones, donde participen los productores y exista el compromiso de las alcaldías de todos estos departamentos", expresó Karla Patricia Figueroa, diputada del Partido Nacional.El campo de acción de esta comisión especial abarcará de manera prioritaria las zonas rurales y productivas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Gracias a Dios y El Paraíso, regiones que han registrado incidentes relacionados con la tenencia de la tierra. Las autoridades legislativas argumentan que es imperativo evitar los operativos de desalojo masivos y sorpresivos que afectaron la paz social en los períodos anteriores, sustituyéndolos por un ordenamiento jurídico predecible.La mesa técnica contará con la participación activa de la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, entre otras instituciones.La inclusión de estos entes estatales busca garantizar que las explotaciones ganaderas y agrícolas no violenten los límites de las zonas núcleo de los parques nacionales y operen bajo un estricto respeto a la legislación ambiental vigente."Buscamos que se trabaje en equipo tanto los productores, los ganaderos y todos los sectores productivos de la mano del gobierno", detalló Figueroa.