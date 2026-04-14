Buscan mecanismos para resolución expedita de conflictos legales en materia agraria

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de establecer una colaboración interinstitucional orientada a la resolución expedita de conflictos legales en materia agraria, el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo una reunión con el Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra. Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre el INA y la PGR, a fin de agilizar los procesos jurídicos y brindar respuestas más eficientes a las demandas de las comunidades campesinas.

El acercamiento marca un paso significativo hacia la consolidación de una alianza estratégica entre ambas instituciones, lo que permite avanzar de manera más efectiva en la solución de problemáticas legales, que históricamente han limitado el desarrollo del sector agrario. Asimismo, refleja el compromiso de trabajar de forma articulada a favor de la seguridad jurídica y el bienestar de las familias del campo hondureño. El titular del INA también se reunió con Juan Carlos Monje, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional en materia de derechos humanos y consolidar mecanismos de acompañamiento en los procesos agrarios