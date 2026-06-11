Cronología de la muerte de Sandra Díaz: terminó el programa y salió sin vida de la clínica

El miércoles por la mañana, Sandra Díaz inició su día de trabajo en el programa "Venga la Alegría", de TV Azteca Honduras, con normalidad, sin imaginar que horas después perdería la vida. ¿Qué pasó con ella?
Ese 10 de junio era el cumpleaños de Sandra Díaz. Luego de terminar el programa, a eso de las 12:00 del mediodía, se comunicó con su pareja, Juan Fernando Lobo, quien también es presentador de televisión y locutor de radio.
Tras salir, Sandra Díaz le comentó a Juan Lobo que sentía un fuerte dolor entre la espalda y el cuello, y le pidió que la acompañara al doctor para recibir atención médica.
Rápidamente, Juan la llevó al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), ubicado en una torre del bulevar San Juan Bosco, a eso de la 1:00 de la tarde, donde fue atendida por su médico de confianza en la clínica.
Luego de recibirla en su clínica, el doctor Pablo Cerritos, cerca de las 2:00 de la tarde, le aplicó una inyección en la nuca a Sandra. Sin embargo, esta empezó a causarle malestar.
Sandra le manifestó a su esposo y al médico que "sintió electricidad" y, momentos después, empezó a colapsar en presencia de Juan Fernando.
EL HERALDO conoció que Sandra Díaz sufrió un infarto luego de la aplicación de la inyección, por lo que el médico intentó reanimarla, aplicándole dos fármacos más, presuntamente por vía intravenosa, pero ella ya no respondía.
El doctor Cerritos Herrera le explicó a Juan que la chef tenía que ser llevada a otra sala para darle Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero tampoco respondió.
Luego de unos minutos, el médico le dijo a Lobo que tenían que trasladar de emergencia a su pareja al Hospital Escuela (HE), porque él ya no podía hacer más, por lo que Juan llamó a una ambulancia.
El cuerpo de Sandra fue llevado a la morgue capitalina para practicarle la autopsia médico-legal y determinar cuál fue la causa real de su muerte, y confirmar si se trató de negligencia y mala praxis.
Sin embargo, al ver que no llegaba, bajó a Sandra en una silla de ruedas del cuarto nivel del edificio, donde está el CIAM, y la subió a su vehículo para llevarla al Hospital Escuela, donde los médicos le informaron al ingresar a la Sala de Emergencias que ya venía sin signos vitales.
Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional intervinieron la clínica estética para sustraer documentación que ayude a esclarecer la muerte de la chef y presentadora.