INA descarta Comisión Agraria para enfrentar invasiones: así trabajará

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional Agrario (INA) realizará un trabajo articulado e interinstitucional para buscarle solución a la problemática de las invasiones en diversos sectores del territorio nacional, una deuda que dejó el Gobierno de Xiomara Castro. Así lo anunció el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, quien descarta la Comisión Agraria como ruta de solución y consideró que “las invasiones son un tema público que ya días se viene manejando y es un tema muy delicado para el país, porque de eso dependen muchas cosas”. “La inseguridad jurídica es un problema para las inversiones y hasta la creación de fuentes de empleo por lo que de eso dependen de que venga inversión al país”, destacó Talavera.

A criterio del funcionario, “eso es como una cadena, porque si hay algo malo se desatan otras cosas y esta es una de ellas y es por eso que el pueblo hondureño está pendiente de todo”. ”Yo pienso que siendo las invasiones un tema de país, un problema de Estado que hace varios años que se viene manejando, eso no quiere decir que los funcionarios actuales nos vamos a rehuir a hablar o a resolver el problema de eso. Lo vamos hacer como Estado, interinstitucionalmente, o sea muchas instituciones están involucrado en esto, como ser: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Instituto Nacional Agrario y Procuraduría General de la República”, destacó. “Ustedes saben que todos tenemos que coadyuvar esfuerzos y resolver este problema que está afectando al país. Es obligación de nosotros como funcionarios ver cómo resolvemos este problema”, enfatizó Javier Talavera.

El titular del INA recordó que la inseguridad jurídica “es cuando no se aplica la ley y las autoridades encargadas de aplicarla se ‘hacen los locos’. Usted viola la ley y la autoridad no le aplica la sanción que la ley establece. Entonces tenemos que volver a la seguridad jurídica. Significa que todos debemos estar por debajo de la ley, nadie por encima de la ley”. “Cuando prestamos juramento de ley siempre decimos: prometo ser fiel a la Constitución de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces hagamos gala de ese juramento que hemos hecho y quedémole bien a nuestro país en cualquier posición que tengamos”, detalló.

Explicó que Honduras tiene una serie de problemas y no solo de invasiones. “Hay inseguridad en la parte delincuencial, no hay trabajo, por lo cual cada quien tiene las líneas de trabajo para poder responderle al pueblo hondureño y sí estamos uniendo esfuerzo con varias instituciones para ver de qué manera se logra la forma correcta de la aplicación de la ley”. En la actualidad, en Honduras existen alrededor de 66 mil manzanas de tierra invadidas, según estimaciones de inicio del 2026 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). La cifra representa el doble al dato de octubre de 2023, cuando se cifraban en 30,000 mil manzanas ocupadas ilegalmente. “No lo he comprobado y recuerde que las invasiones hay que dividirlas en rurales y urbanas. Pero de todos modos siempre es un mal que no debe prevalecer en nuestro país”.

“Hemos estado articulando esfuerzos con varias instituciones y solo falta la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Creo que con las nuevas autoridades lo vamos hacer de una manera más expedita para ver de qué manera nos articulamos y poder resolver estos problemas que tanto afectan el país, ya que si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, entonces no hay fuentes de empleo y sigue la cadena”, destacó. En relación a la reactivación de la Comisión Agraria que fue creada por el gobierno anterior para solucionar la problemática relacionada a las invasiones, fue claro al expresar: “Existen las leyes y existimos las autoridades que podemos tomar las decisiones y pienso que no es necesario crear una comisión más”. “De comisión en comisión se amplían los plazos y se alargan los problemas, eso no debe ser así. No estoy de acuerdo yo que se ponga otra comisión o que se reactive esa Comisión Agraria que fue creada en el gobierno pasado” arguyó. En cuanto a los recursos económicos, Talavera comentó que “en el INA se ocupan más fondos para resolver problemas, capacitar personal y hacer ajustes del personal que está”. “En esta institución siempre hay problemas de país, que son muy grandes porque el campesinado está en todos los rincones y ha sido postergado y hay que ayudarle”.