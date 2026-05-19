En estado delicado José Miguel "Chepe" Handal tras sufrir trombosis

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido sometido a una cirugía de emergencia a causa de una trombosis, el empresario hondureño, recluido por narcotráfico y lavado de activos, José Miguel "Chepe" Handal, se encuentra en estado delicado.

"Chepito" Handal, como también se le conoce fue trasladado en horas del mediodía de la cárcel de Támara, donde cumple una larga condena, a un centro asistencial privado en la capital de Honduras debido a complicaciones por una enfermedad vascular.

Fuentes confirmaron a EL HERALDO que tras la intervención quirúrgica, el privado de libertad continúa siendo observado de cerca en su evolución médica.