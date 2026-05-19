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En estado delicado José Miguel "Chepe" Handal tras sufrir trombosis

"Chepito" Handal, como también se le conoce fue trasladado a un hospital privado esta tarde desde la cárcel de Támara, donde cumple una condena de más de 20 años

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 20:53
En estado delicado José Miguel Chepe Handal tras sufrir trombosis

José Miguel Handal fue declarado culpable en agosto de 2017 y condenado a 27 años de prisión. Se desconocen mayores detalles de qué provocó su condición médico.

 Foto cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber sido sometido a una cirugía de emergencia a causa de una trombosis, el empresario hondureño, recluido por narcotráfico y lavado de activos, José Miguel "Chepe" Handal, se encuentra en estado delicado.

"Chepito" Handal, como también se le conoce fue trasladado en horas del mediodía de la cárcel de Támara, donde cumple una larga condena, a un centro asistencial privado en la capital de Honduras debido a complicaciones por una enfermedad vascular.

Fuentes confirmaron a EL HERALDO que tras la intervención quirúrgica, el privado de libertad continúa siendo observado de cerca en su evolución médica.

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José Miguel Handal, arrestado el 12 de marzo de 2016 en el parqueo de una clínica en San Pedro Sula, fue declarado culpable en agosto de 2017 y condenado a 27 años de prisión por complicidad en narcotráfico.

El Ministerio Público logró demostrar su vinculación con el decomiso de 1,670 kilos de cocaína incautados en 2009 en Útila, Islas de la Bahía. Un año más tarde, en 2017, Handal recibió una nueva condena de 17 años de cárcel por el delito de lavado de activos.

El hondureño también ha estado en lista de solicitud de extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida; sin embargo, en mayo de 2025 las autoridades estadounidenses retiraron la solicitud presentada en su contra por tráfico de drogas. Asimismo, en 2013 figuró en la “Lista Kingpin”, amparada en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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