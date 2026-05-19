Hondureña es asesinada a puñaladas por su pareja en pleno parque en Girona, España

Girona, España.- Una hondureña murió apuñalada este martes por su propia pareja en pleno vía pública en Girona, España. El sospechoso, originario de Figueres, fue detenido por la Policía autonómica de Cataluña, en el noreste de España. La identidad de la joven de 33 años aún no ha sido confirmada por las autoridades. El sujeto tenía activa una orden de alejamiento tras haber agredido a la víctima días atrás, pero horas antes había quedado en libertad y lo primero que hizo fue buscar a la mujer para asestarle puñaladas por todo el cuerpo. El homicida, identificado como Andrés R., de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, indicaron fuentes cercanas al caso.

Tras agredir a la víctima con un cuchillo y asestarle puñaladas en los brazos, espalda, tórax y cuello, el hombre se deshizo del arma lanzándola bajo un coche aparcado y fue a una fuente para lavarse la sangre. En ese momento, varias personas le increparon y media docena le persiguieron y acorralaron hasta lograr tirarlo al suelo y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de su víctima.



La había agredido varias veces

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que el lunes se celebró un juicio rápido en el que el sujeto aceptó una pena por maltrato de 6 meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la joven por 1 año y cuatro meses. Horas después, fue detenido por supuestas lesiones a la misma víctima, que fue citada para una exploración forense que debía tener lugar este martes y para declarar ante el juez.