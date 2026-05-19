Congreso aprueban decreto especial para habilitar quórum en el CNE, con oposición de Libre

La sesión estuvo precedida por una reunión de emergencia celebrada en el hemiciclo del Legislativo por la bancada de Libre.

La iniciativa, que busca destrabar la parálisis administrativa del ente electoral, se consolidó sin el respaldo del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos parlamentarios escenificaron una ruidosa protesta dentro del hemiciclo.

Tegucigalpa, Honduras.- ​ El pleno del Congreso Nacional aprobó este martes, en medio de un ambiente plagado de gritos y confrontaciones verbales entre las bancadas, el Decreto Especial de Régimen Transitorio y Excepcional de Quórum Mínimo de Funcionamiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al concluir el encuentro, el jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, manifestó el rechazo absoluto de su partido hacia la propuesta del CNE, argumentando que el oficialismo está instrumentalizando al Ministerio Público para amedrentar a la oposición.

De acuerdo con el jefe de bancada, la reciente citación judicial contra los siete diputados actuales que integraron la Comisión Permanente en 2025 es una maniobra de persecución, razón por la cual anunciaron su retiro inmediato de todas las comisiones legislativas como medida de protesta.

​Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, desmarcó por completo al Poder Legislativo de las acciones del ente acusador del Estado, señalando que los procesos judiciales corresponden estrictamente a la fiscalía.

El titular del parlamento aseguró que la actual administración no replicará las prácticas de persecución que Libre utilizó en el pasado contra sus opositores.

Asimismo, minimizó el desplante de la bancada de izquierda, indicando que están en total libertad de abandonar o no las comisiones de trabajo, pero advirtió de manera tajante que nadie en la cámara legislativa los va a extrañar.

​Pese a las protestas y el intercambio de consignas que obligaron a pausar las deliberaciones por varios minutos, el bloque mayoritario avanzó con la aprobación del dictamen.

El texto aprobado en su artículo 1 establece con carácter transitorio un régimen de quórum mínimo de funcionamiento que no modifica de forma permanente la estructura de la Ley Electoral, preservando la integración orgánica original del Consejo Nacional Electoral.

​En su artículo 2, el instrumento jurídico detalla que el pleno del CNE podrá instalarse y sesionar válidamente de manera excepcional con la presencia de únicamente dos consejeras propietarias y un consejero suplente.

Esta medida temporal busca devolverle la operatividad jurídica al organismo para evitar que la transición de autoridades civiles quede en un limbo legal debido a la falta de integrantes tras las recientes destituciones y renuncias.

​Y el artículo 3 del decreto delimita estrictamente el campo de acción de las autoridades bajo este formato de emergencia, precisando que el pleno solo tendrá facultades para adoptar resoluciones de carácter puramente administrativo.

La ley prohíbe de forma explícita que este quórum reducido tome decisiones electorales sobre declaratorias de resultados, nulidades de votos en cualquiera de los tres niveles, así como cualquier asunto relacionado con la movilización, traslado o destrucción del material electoral utilizado en los comicios generales.