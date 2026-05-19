“Solo quien defiende delincuentes se opone a militares en las calles”, afirma Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que únicamente quienes defienden a la criminalidad podrían oponerse al despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, luego de la aprobación del decreto que autoriza a los militares a participar en acciones de resguardo en las calles del país.

“Solo alguien que defiende a los delincuentes podrá oponerse a que las Fuerzas Armadas y los militares estén en la calle dándole seguridad al pueblo hondureño”, expresó el titular del Legislativo al defender la aprobación de la normativa impulsada a solicitud del Poder Ejecutivo.

Zambrano explicó que la medida responde a una petición del presidente y busca reforzar la seguridad en respuesta a las exigencias de la ciudadanía.