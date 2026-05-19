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“Solo quien defiende delincuentes se opone a militares en las calles”, afirma Zambrano

La medida responde a una petición del presidente y busca reforzar la seguridad en respuesta a las exigencias de la ciudadanía, afirmó Zambrano

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 12:56

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que únicamente quienes defienden a la criminalidad podrían oponerse al despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, luego de la aprobación del decreto que autoriza a los militares a participar en acciones de resguardo en las calles del país.

“Solo alguien que defiende a los delincuentes podrá oponerse a que las Fuerzas Armadas y los militares estén en la calle dándole seguridad al pueblo hondureño”, expresó el titular del Legislativo al defender la aprobación de la normativa impulsada a solicitud del Poder Ejecutivo.

Zambrano explicó que la medida responde a una petición del presidente y busca reforzar la seguridad en respuesta a las exigencias de la ciudadanía.

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El congresista también sostuvo que la decisión está respaldada por la Constitución y señaló que las Fuerzas Armadas pueden ejercer este tipo de funciones cuando existe una solicitud formal de las autoridades competentes.

“La Constitución redactada tácitamente o textualmente dice que las Fuerzas Armadas pueden ejercer labores de seguridad ciudadana a solicitud de defensa y a solicitud de seguridad”, manifestó.

“No entendería cómo alguien que quiere lo mejor por el país, que quiere lo mejor por el pueblo, va a decir que no puede dar seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas cuando un pueblo entero está exigiendo seguridad en las calles”, cuestionó Zambrano.

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Además, indicó que el decreto contempla sanciones más severas contra delitos relacionados con extorsión, maras y pandillas, a cuyos integrantes se les catalogará como terroristas dentro del nuevo marco legal.

Zambrano también explicó que la normativa faculta al Ejecutivo para gestionar recursos orientados a la construcción de nuevas cárceles y establece la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, que trabajará de forma coordinada entre distintas instituciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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