“Solo quien defiende delincuentes se opone a militares en las calles”, afirma Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que únicamente quienes defienden a la criminalidad podrían oponerse al despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, luego de la aprobación del decreto que autoriza a los militares a participar en acciones de resguardo en las calles del país.
“Solo alguien que defiende a los delincuentes podrá oponerse a que las Fuerzas Armadas y los militares estén en la calle dándole seguridad al pueblo hondureño”, expresó el titular del Legislativo al defender la aprobación de la normativa impulsada a solicitud del Poder Ejecutivo.
Zambrano explicó que la medida responde a una petición del presidente y busca reforzar la seguridad en respuesta a las exigencias de la ciudadanía.
El congresista también sostuvo que la decisión está respaldada por la Constitución y señaló que las Fuerzas Armadas pueden ejercer este tipo de funciones cuando existe una solicitud formal de las autoridades competentes.
“La Constitución redactada tácitamente o textualmente dice que las Fuerzas Armadas pueden ejercer labores de seguridad ciudadana a solicitud de defensa y a solicitud de seguridad”, manifestó.
“No entendería cómo alguien que quiere lo mejor por el país, que quiere lo mejor por el pueblo, va a decir que no puede dar seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas cuando un pueblo entero está exigiendo seguridad en las calles”, cuestionó Zambrano.
Además, indicó que el decreto contempla sanciones más severas contra delitos relacionados con extorsión, maras y pandillas, a cuyos integrantes se les catalogará como terroristas dentro del nuevo marco legal.
Zambrano también explicó que la normativa faculta al Ejecutivo para gestionar recursos orientados a la construcción de nuevas cárceles y establece la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, que trabajará de forma coordinada entre distintas instituciones.