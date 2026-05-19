Estas son las siete canciones más escuchadas de Junior H en Spotify

Tegucigalpa, Honduras.- Junior H pasó de subir canciones a YouTube de madrugada, sin que nadie en su casa lo supiera, a convertirse en uno de los artistas más escuchados del planeta en Spotify a inicios de 2026, compitiendo en el mismo podio con Bad Bunny y Taylor Swift. Su catálogo acumula más de 25 mil millones de reproducciones en Spotify, con un promedio diario de cerca de 21 millones de streams.

Estas son las siete canciones que más han pesado en esa cifra:

"Y lloro"

Con más de 999 millones de streams "Y lloro" registra uno de los ritmos de crecimiento diario más altos de su catálogo, con más de 800 mil reproducciones cada 24 horas. Forma parte de "$AD BOYZ 4 LIFE II" y encarna con precisión el sonido que definió al movimiento: corrido sierreño, cadencia trap y letras que hablan de amor roto sin rodeos. Temas como este lograron conectar con una audiencia que encuentra en sus canciones experiencias y emociones cotidianas, una autenticidad que ha sido clave en su éxito.

"El azul"

Este sencillo acumula cerca de 988 millones de reproducciones y es, junto a "Lady Gaga", el tema que más ha definido la etapa colaborativa de Junior H con Peso Pluma. La canción generó debate por sus referencias veladas a figuras del narcotráfico, hasta el punto de que usuarios en redes sociales reportaron que fue parcialmente censurada en Spotify.

"Lady Gaga"

Con casi 968 millones de streams, "Lady Gaga" también encabeza el recuento histórico de Junior H en Spotify. El título —que no guarda relación con la cantante estadounidense— forma parte del álbum "Génesis", de Peso Pluma, y se convirtió en uno de los temas que empujaron los corridos tumbados hacia el mainstream global.

El track le valió al artista un Premio Juventud.

"Fin de semana"

"Fin de semana" acumula más de 856 millones de streams. Fue la canción con la que Junior H apareció por primera vez en el Billboard Hot 100, en colaboración con Oscar Maydon, en 2023. Ese debut en la lista más influyente de la industria fue la señal de que el fenómeno ya no era regional... era global.

Extssy Model

Extssy Model suma más de 735 millones de reproducciones. La canción trata sobre un reencuentro inesperado con un amor del pasado que desencadena recuerdos y arrepentimientos. Es una de las piezas que mejor ilustra la fórmula narrativa de Junior H: situaciones cotidianas cargadas de nostalgia, contadas desde una perspectiva que suena auténtica porque lo es.

Rockstar

Este sencillo acumula 671.5 millones de streams y es uno de los títulos que con mayor frecuencia aparece en los setlists de sus conciertos. Su sonido melancólico y cargado de emoción convirtió este tema en un himno generacional para miles de jóvenes.

"Ella"

"Ella" cierra el top siete con más de 625 millones de reproducciones. El tema formó parte del álbum "Corridos tumbados" de Natanael Cano, publicado en 2019, y fue una de las canciones que le abrieron la puerta a Junior H con el sello Rancho Humilde. Que siga acumulando millones de streams más de cinco años después dice bastante sobre su durabilidad dentro de un género que renueva su cartelera con rapidez.

Su cita en Honduras

La llegada del cantante a Honduras se produce tras cerrar una de las giras más exitosas de 2025 en Estados Unidos y México. El evento llega bajo la presentación de Conciertos BAC y la producción de CR Entertainment en alianza con Conciertos Honduras.

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