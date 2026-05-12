Junior H debutará en Honduras con “Latinomérica en lágrimas 2026”: fecha, lugar y boletos

La música de despecho, melancolía y sonidos sierreños que ha conquistado a millones de jóvenes en América Latina aterrizará finalmente en Tegucigalpa.
Junior H confirmó su esperado debut en Honduras como parte de su gira “Latinomérica en lágrimas 2026”, una serie de conciertos con la que recorrerá distintos países de la región.
El artista mexicano se presentará el miércoles 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en un espectáculo producido por CR Entertainment y Conciertos BAC.
El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores hondureños del cantante, especialmente porque se trata de la primera vez que el intérprete visita el país.
Las entradas siguen disponibles a través de eticket.hn y puntos de venta autorizados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Los precios van desde los L 469.00 (Gradería) hasta los L 5,000.00 (Experiencia BAC Plus).
También continúa vigente la promoción 2x1 en boletería, así como el 10% de descuento para clientes tarjeta habientes de BAC.
Junior H llega a Honduras convertido en una de las figuras más importantes del regional mexicano actual y en uno de los nombres clave del fenómeno de los corridos tumbados y el llamado “sad sierreño”, un estilo que mezcla sonidos tradicionales con letras emocionales, nostalgia y experiencias sentimentales.
Canciones como “Y lloro”, “Fin de semana”, “Mente positiva”, “Ella” y “1004 kilómetros” lo han llevado a consolidar una enorme base de seguidores jóvenes, especialmente en plataformas digitales como Spotify y YouTube.
La expectativa alrededor del concierto también crece porque el cantante suele mantener un perfil reservado y alejado de la exposición mediática.
A diferencia de otros artistas del género, Junior H rara vez concede entrevistas o comparte demasiados detalles de su vida privada, algo que ha contribuido a construir una imagen más misteriosa entre sus fans.
Su gira “Latinomérica en lágrimas 2026” llega además en uno de los momentos más sólidos de su carrera, luego de consolidarse entre los artistas mexicanos más escuchados en streaming y posicionar varios de sus álbumes entre los más reproducidos del regional mexicano contemporáneo.