Beret en Honduras: fecha, lugar y precios de boletos para su concierto en Tegucigalpa

Beret actuará en Tegucigalpa el próximo 23 de mayo como parte de su Tour 2026. El escenario elegido es el Coliseum Nacional de Ingenieros, y los boletos ya están disponibles a través de la plataforma BMTicket.
Francisco Javier Álvarez Beret nació en Sevilla, España, el 2 de julio de 1996. Empezó a componer y publicar canciones de forma independiente en plataformas digitales y YouTube, donde fue forjando una base de seguidores gracias a la sinceridad de sus letras y a su estilo íntimo y directo.
Su fama creció de forma orgánica en internet. Comenzó a subir sus canciones a YouTube a partir de 2013 y, sin el apoyo de ninguna discográfica, sus temas se hicieron virales, acumulando cientos de millones de reproducciones y creando una base de seguidores antes de firmar su primer gran contrato.
En 2019 firmó con Warner Music Group, y al poco tiempo comenzó a tener reconocimiento masivo gracias a su canción Lo siento, dando el salto a Latinoamérica a través de una versión de su sencillo "Vuelve" junto al colombiano Sebastián Yatra.
Su estilo es una fusión ecléctica que incluye elementos de rap, reggae, pop y flamenco, lo que le permite explorar diversos sonidos y matices, haciendo que cada canción sea única.
La gran mayoría de sus composiciones están escritas en primera persona y abordan el amor, el desamor y la autoexploración desde una perspectiva cercana.
Tras el éxito de su debut y colaboraciones con artistas como Aitana o Morat, Beret se enfrentó a un duro golpe personal con el fallecimiento de su hermana. Esta experiencia se convirtió en el motor de su segundo álbum de estudio, Resiliencia (2022), un trabajo más maduro e introspectivo que incluye la emotiva canción Tata, dedicada a ella
Entre sus reconocimientos figuran el premio Odeón a Mejor Artista Masculino, varios galardones en los LOS40 Music Awards y nominaciones al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop.
La gira, que lleva por nombre "Lo Bello y Lo Roto", recorre distintas ciudades con un repertorio que incluye algunos de los temas más reconocidos del artista, entre ellos "Lo siento", "Si por mi fuera", "Te echo de menos" y "El día menos pensado".
Para el concierto en Honduras, la boletería se divide en tres categorías. La Zona BMP tiene un precio de HNL 2,900, la Butaca cuesta HNL 2,200 y la General está disponible desde HNL 1,300.
La plataforma oficial recuerda que cada persona puede realizar únicamente una compra, con un máximo de 10 entradas por transacción.
Fecha: 23 de mayo de 2026. Lugar: Coliseum Nacional de Ingenieros Tegucigalpa. Boletos: BMTicket.