Beret en Honduras: fecha, lugar y precios de boletos para su concierto en Tegucigalpa

Tras el éxito de su debut y colaboraciones con artistas como Aitana o Morat, Beret se enfrentó a un duro golpe personal con el fallecimiento de su hermana. Esta experiencia se convirtió en el motor de su segundo álbum de estudio, Resiliencia (2022), un trabajo más maduro e introspectivo que incluye la emotiva canción Tata, dedicada a ella