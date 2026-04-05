Declaran el 3 de abril como el "Día de Peso Pluma" en San Antonio, Texas

El acto fue encabezado por autoridades municipales, quienes destacaron al artista como un “embajador cultural” que ha contribuido a que jóvenes, especialmente en Texas, reconecten con sus raíces mexicanas a través de los corridos tumbados.

San Antonio, Estados Unidos.- La ciudad de San Antonio , Texas, declaró oficialmente el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante mexicano Peso Pluma, en reconocimiento a su impacto cultural y su vínculo con la comunidad.

La ceremonia también marcó el regreso del intérprete a la Samuel Clemens High School, institución donde cursó parte de su educación media. Durante la visita, el cantante recorrió las instalaciones y fue recibido por directivos, docentes y estudiantes, quienes le brindaron una ovación.

En el auditorio del centro educativo, el artista ofreció un mensaje a los jóvenes en el que recordó sus años como estudiante y destacó la importancia de perseguir los sueños. “Hace no mucho yo estaba sentado exactamente donde están ustedes ahora”, expresó ante los asistentes.

El momento estuvo acompañado por la presentación del mariachi estudiantil, que interpretó algunos de sus temas más conocidos. Posteriormente, el cantante convivió con los alumnos, especialmente con integrantes del grupo musical, a quienes brindó consejos y entregó copias firmadas de su álbum “DINASTÍA”.

La jornada concluyó con un concierto en el Frost Bank Center, donde el artista compartió escenario con Pepe Aguilar. Ambos interpretaron el tema “El Rey”, en una presentación que combinó la música tradicional mexicana con el estilo contemporáneo del cantante.

Durante el evento, Aguilar reconoció el gesto del artista al regresar a su antigua escuela y mantener sus raíces, destacando que ese tipo de acciones fortalecen su vínculo con el público.

