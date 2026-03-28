Kanye West y Peso Pluma rinden tributo a la lucha libre y al Chapulín Colorado

Ciudad de México, México.- Kanye West, el rapero de Atlanta conocido desde hace años como Ye, eligió a México para escenificar uno de los gestos culturales más inesperados de su carrera.

En el universo visual de "Bully", su nuevo álbum, las máscaras de El Santo, Blue Panther, El Matemático, El Cobarde y Rayo de Jalisco dominaron la ambientación de un performance que tuvo como cómplice sonoro al jalisciense Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma.

Para rematar el guiño, el videoclip incluyó referencias al Chapulín Colorado, el entrañable personaje de Roberto Gómez Bolaños que desde los años setenta se convirtió en patrimonio sentimental de varias generaciones latinoamericanas.

El resultado fue una pieza audiovisual que nadie predijo y que en cuestión de horas sacudió las plataformas digitales de todo el mundo.

La colaboración entre los dos artistas venía fraguándose desde meses atrás. Desde hacía meses ya circulaba en redes sociales un video en blanco y negro en el que se podía ver a Peso Pluma junto a figuras del hip hop estadounidense como Playboi Carti, Roddy Ricch y Ty Dolla $ign, todos reunidos en el estudio de Kanye West para las sesiones de grabación de Bully.

Aquella imagen bastó para encender la especulación de millones de fans que jamás habían imaginado que los corridos tumbados y el rap de Chicago iban a encontrarse en el mismo cuarto.

El punto de quiebre llegó el 19 de marzo de 2025 cuando Ye filtró desde su cuenta en X un fragmento de la canción Last Breath, con Peso Pluma en los coros.

Lo que más desconcertó a la audiencia fue escuchar a Kanye West cantar en español, algo inédito en sus casi tres décadas de trayectoria.