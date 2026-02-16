Grupo Legado Firme y Lildavid Six presentan “Niño Sad”, una canción para el desamor

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños del Grupo Legado Firme (G.L.F.), originario de San Marcos de Colón, Lildavid Six, de Olancho, unen su talento para lanzar su nueva colaboración titulada “Niño sad”, un tema que conecta con aquellos que sufren por amor aunque esten aparentando fortaleza.

G.L.F., integrado por cuatro jóvenes talentos, ha construido su propuesta musical sobre géneros populares como los corridos tumbados, corridos bélicos y cumbias norteñas, explorando además nuevas fusiones que amplían su identidad sonora. Con esta colaboración, el grupo reafirma su apuesta por sonidos actuales sin perder la esencia regional.