Grupo Legado Firme y Lildavid Six presentan “Niño Sad”, una canción para el desamor

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños del Grupo Legado Firme (G.L.F.), originario de San Marcos de Colón, Lildavid Six, de Olancho, unen su talento para lanzar su nueva colaboración titulada “Niño sad”, un tema que conecta con aquellos que sufren por amor aunque esten aparentando fortaleza.
G.L.F., integrado por cuatro jóvenes talentos, ha construido su propuesta musical sobre géneros populares como los corridos tumbados, corridos bélicos y cumbias norteñas, explorando además nuevas fusiones que amplían su identidad sonora. Con esta colaboración, el grupo reafirma su apuesta por sonidos actuales sin perder la esencia regional.
“Niño sad” fue escrita por Cristian Gómez —requintista principal de la agrupación— y David Pacheco. La producción tiene el sello de “Dímelo Ollie”, productor conocido en el ambiente musical hondureño que ha incursionado en los corridos tumbados y corridos bélicos.
La canción aborda el vacío que queda cuando alguien decide terminar una relación mientras el otro aún ama. Narra la historia de una persona que insiste en que ya superó la ruptura, pero que en realidad sigue escribiendo canciones, llamando bajo los efectos del alcohol y pensando cada noche en quien perdió. Es una confesión honesta sobre extrañar, equivocarse y continuar amando aunque duela.
“Niño sad” ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, también puede ver el video en YouTube.