Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas

Taylor Swift estrenó hoy el videoclip de Opalite, su nuevo sencillo extraído del álbum The Life of a Showgirl, publicado en octubre de 2025. La producción audiovisual cuenta con la participación de destacadas figuras del cine y la televisión británicos e internacionales, entre ellos Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Lewis Capaldi, Kameron Saunders y el presentador Graham Norton.
El material visual arranca simulando un anuncio televisivo de los años ochenta para un producto de limpieza ficticio llamado Opalite.
Swift aparece caracterizada como una adolescente en su habitación, observando el comercial en una pantalla de tubo. A partir de ese momento, el relato se desarrolla intercalando secuencias que recrean diferentes formatos televisivos de aquella década.
Domhnall Gleeson interpreta al interés romántico de la protagonista, mientras Greta Lee encarna a una cantante presentándose en MTV.
Jodie Turner-Smith asume el papel de una instructora de aeróbicos y Cillian Murphy presta su rostro al producto publicitario que da nombre a la canción.
Lewis Capaldi participa como el fotógrafo encargado de capturar los momentos de la pareja, y Graham Norton aparece como el promotor del limpiador en un centro comercial.
La decisión de limitar inicialmente la disponibilidad del videoclip responde a una estrategia vinculada con los recientes cambios en la metodología de Billboard para elaborar sus listas de popularidad.
La revista especializada anunció que otorgaría mayor peso a las reproducciones y visualizaciones registradas en plataformas de suscripción frente a aquellas financiadas con publicidad, como YouTube.
Universal Music Spain confirmó mediante un comunicado que los usuarios que no cuenten con suscripciones a Spotify Premium o Apple Music podrán acceder al video a partir del domingo, cuando se publique en YouTube.
Esta medida generó una respuesta por parte de la plataforma de Google, que decidió suspender el suministro de sus datos musicales a Billboard.
YouTube argumentó que cada reproducción debería contabilizarse de manera equitativa, independientemente del modelo de negocio, defendiendo que "cada fan importa y cada reproducción debería contar".
Opalite es el segundo videoclip lanzado de The Life of a Showgirl, tras The Fate of Ophelia. La nueva producción destaca por su cuidada recreación visual de la cultura pop estadounidense de los ochenta, con abundantes brillos, colores saturados y referencias a programas televisivos de la época. Una de las secuencias más llamativas presenta una coreografía protagonizada por Swift y Gleeson, diseñada para resultar tan extravagante como memorable.