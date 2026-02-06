  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas

La cantante estadounidense presentó su nuevo trabajo audiovisual ambientado en los años ochenta, disponible exclusivamente en servicios de pago

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 10:23
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
1 de 12

Taylor Swift estrenó hoy el videoclip de Opalite, su nuevo sencillo extraído del álbum The Life of a Showgirl, publicado en octubre de 2025. La producción audiovisual cuenta con la participación de destacadas figuras del cine y la televisión británicos e internacionales, entre ellos Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Lewis Capaldi, Kameron Saunders y el presentador Graham Norton.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
2 de 12

El material visual arranca simulando un anuncio televisivo de los años ochenta para un producto de limpieza ficticio llamado Opalite.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
3 de 12

Swift aparece caracterizada como una adolescente en su habitación, observando el comercial en una pantalla de tubo. A partir de ese momento, el relato se desarrolla intercalando secuencias que recrean diferentes formatos televisivos de aquella década.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
4 de 12

Domhnall Gleeson interpreta al interés romántico de la protagonista, mientras Greta Lee encarna a una cantante presentándose en MTV.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
5 de 12

Jodie Turner-Smith asume el papel de una instructora de aeróbicos y Cillian Murphy presta su rostro al producto publicitario que da nombre a la canción.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
6 de 12

Lewis Capaldi participa como el fotógrafo encargado de capturar los momentos de la pareja, y Graham Norton aparece como el promotor del limpiador en un centro comercial.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
7 de 12

La decisión de limitar inicialmente la disponibilidad del videoclip responde a una estrategia vinculada con los recientes cambios en la metodología de Billboard para elaborar sus listas de popularidad.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
8 de 12

La revista especializada anunció que otorgaría mayor peso a las reproducciones y visualizaciones registradas en plataformas de suscripción frente a aquellas financiadas con publicidad, como YouTube.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
9 de 12

Universal Music Spain confirmó mediante un comunicado que los usuarios que no cuenten con suscripciones a Spotify Premium o Apple Music podrán acceder al video a partir del domingo, cuando se publique en YouTube.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
10 de 12

Esta medida generó una respuesta por parte de la plataforma de Google, que decidió suspender el suministro de sus datos musicales a Billboard.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
11 de 12

YouTube argumentó que cada reproducción debería contabilizarse de manera equitativa, independientemente del modelo de negocio, defendiendo que "cada fan importa y cada reproducción debería contar".

 Foto: Instagram | @taylorswift
Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas
12 de 12

Opalite es el segundo videoclip lanzado de The Life of a Showgirl, tras The Fate of Ophelia. La nueva producción destaca por su cuidada recreación visual de la cultura pop estadounidense de los ochenta, con abundantes brillos, colores saturados y referencias a programas televisivos de la época. Una de las secuencias más llamativas presenta una coreografía protagonizada por Swift y Gleeson, diseñada para resultar tan extravagante como memorable.

 Foto: Instagram | @taylorswift
Cargar más fotos