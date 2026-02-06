Taylor Swift estrena video de Opalite con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson y otras estrellas

Opalite es el segundo videoclip lanzado de The Life of a Showgirl, tras The Fate of Ophelia. La nueva producción destaca por su cuidada recreación visual de la cultura pop estadounidense de los ochenta, con abundantes brillos, colores saturados y referencias a programas televisivos de la época. Una de las secuencias más llamativas presenta una coreografía protagonizada por Swift y Gleeson, diseñada para resultar tan extravagante como memorable.