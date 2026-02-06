¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras

Honduras recibirá la visita de Romeo Santos y Prince Royce dentro del "Mejor tarde que nunca tour 2026", según confirmó Conciertos Honduras.
El espectáculo promete un repaso por los principales éxitos que han consolidado a ambos intérpretes como referentes indiscutibles de la bachata moderna.
Santos y Royce presentarán además material de sus más recientes producciones discográficas, entre las que destaca "BLTN", álbum que debutó en los primeros lugares de ventas y colocó el sencillo "Dardos" entre los temas más reproducidos en plataformas digitales de Latinoamérica y España.
El disco obtuvo certificación de Disco de Oro en España, según datos publicados por El Comercio.
La producción marca un nuevo capítulo en la carrera de Santos, quien tras su etapa como vocalista de Aventura ha construido una trayectoria solista que le valió el apodo de "El rey de la bachata" y "El chico de las poesías".
Su última aparición en territorio hondureño ocurrió en noviembre de 2024, cuando se reunió con Aventura para ofrecer un concierto en San Pedro Sula que atrajo a miles de seguidores.
Prince Royce, por su parte, se ha ganado el título de "El príncipe de la bachata" gracias a una carrera que incluye un Récord Guinness por su sencillo "Carita de inocente", tema que permaneció 29 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard Tropical Airplay.
El artista ha recibido Premios Lo Nuestro, Billboard de la Música Latina y cuenta con nominaciones al Latin Grammy.
La ciudad de Nueva York le dedicó un día oficial en reconocimiento a su aporte al género y su trayectoria artística.
La gira "Mejor tarde que nunca tour 2026" arrancará el 1 de abril en Estados Unidos, atravesará Europa y recorrerá diversos países latinoamericanos.
Ambos intérpretes compartirán escenario en una propuesta que une dos generaciones de la bachata urbana, fusionando el estilo clásico con influencias contemporáneas del R&B y el pop latino.
El concierto en Honduras se suma a la lista de presentaciones internacionales que los artistas han programado para este año. Los organizadores revelarán próximamente la información sobre boletos, precios y logística del evento, datos que miles de seguidores hondureños esperan con expectativa.