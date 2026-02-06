  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras

Los bachateros confirmaron su presentación en tierras hondureñas dentro del "Mejor tarde que nunca tour 2026". Esto es lo que se sabe hasta ahora

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 07:54
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
1 de 12

Honduras recibirá la visita de Romeo Santos y Prince Royce dentro del "Mejor tarde que nunca tour 2026", según confirmó Conciertos Honduras.

 Foto: Cortesía | Sony Music
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
2 de 12

El espectáculo promete un repaso por los principales éxitos que han consolidado a ambos intérpretes como referentes indiscutibles de la bachata moderna.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
3 de 12

Santos y Royce presentarán además material de sus más recientes producciones discográficas, entre las que destaca "BLTN", álbum que debutó en los primeros lugares de ventas y colocó el sencillo "Dardos" entre los temas más reproducidos en plataformas digitales de Latinoamérica y España.

 Foto: Cortesía | Billboard Latin
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
4 de 12

El disco obtuvo certificación de Disco de Oro en España, según datos publicados por El Comercio.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
5 de 12

La producción marca un nuevo capítulo en la carrera de Santos, quien tras su etapa como vocalista de Aventura ha construido una trayectoria solista que le valió el apodo de "El rey de la bachata" y "El chico de las poesías".

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
6 de 12

Su última aparición en territorio hondureño ocurrió en noviembre de 2024, cuando se reunió con Aventura para ofrecer un concierto en San Pedro Sula que atrajo a miles de seguidores.

 Foto: Instagram | @aventura
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
7 de 12

Prince Royce, por su parte, se ha ganado el título de "El príncipe de la bachata" gracias a una carrera que incluye un Récord Guinness por su sencillo "Carita de inocente", tema que permaneció 29 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard Tropical Airplay.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
8 de 12

El artista ha recibido Premios Lo Nuestro, Billboard de la Música Latina y cuenta con nominaciones al Latin Grammy.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
9 de 12

La ciudad de Nueva York le dedicó un día oficial en reconocimiento a su aporte al género y su trayectoria artística.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
10 de 12

La gira "Mejor tarde que nunca tour 2026" arrancará el 1 de abril en Estados Unidos, atravesará Europa y recorrerá diversos países latinoamericanos.

 Foto: Instagram | @aventura
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
11 de 12

Ambos intérpretes compartirán escenario en una propuesta que une dos generaciones de la bachata urbana, fusionando el estilo clásico con influencias contemporáneas del R&B y el pop latino.

 Foto: Instagram | @romeosantos y @princeroyce
¡Confirmado! La bachata de Romeo Santos y Prince Royce llega a Honduras
12 de 12

El concierto en Honduras se suma a la lista de presentaciones internacionales que los artistas han programado para este año. Los organizadores revelarán próximamente la información sobre boletos, precios y logística del evento, datos que miles de seguidores hondureños esperan con expectativa.

 Foto: Instagram | @aventura
Cargar más fotos