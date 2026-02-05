'Rosas' de La Oreja de Van Gogh suma mil millones de escuchas en Spotify

Madrid. España.- La canción 'Rosas' de La Oreja de Van Gogh se ha convertido en la primera canción de un grupo español que supera los mil millones de reproducciones en Spotify, según informó este jueves su discográfica. El mérito es mayor si se tiene en cuenta que el tema se publicó en 2003 como parte del álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', con otra generación como público y mucho antes de que la escucha musical en plataformas de 'streaming' se convirtiera en un hábito. Ya en su momento, el álbum alcanzó en España la categoría de disco de diamante y seis de platino (más de 600.000 copias vendidas), con números igualmente altos de ventas en países como México o Estados Unidos, donde llegó al doble platino gracias a la comunidad hispana.

'Rosas', convertida en un símbolo, fue además el tema que Amaia Montero, de nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh, cantó en 2024 en su reaparición pública con la colombiana Karol G ante asistentes muy jóvenes que la corearon en uno de sus mediáticos cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El hito de los mil millones de reproducciones llega en un momento importante para el grupo, con el polémico cambio de vocalista tras la salida de Leire Martínez después de 17 años y el retorno de Montero, quien fue su primera cantante.

Gira musical

Tras el retorno de Amia Montero, la banda española iniciará su gira de conciertos en mayo de 2026 denominada "Tantas cosas que contar", que inicia en Bilbao y concluye en Madrid, España. La gira, marcada por los 30 años de la banda, es sin duda un retorno con todo de sus sus integrantes Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia, que en su página oficial afirmó que "volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”.

En la publicación en la que incluyen las fechas de los conciertos que inician en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao el 9 de mayo y concluyen el 31 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, el grupo afirma que era un sueño volver a reencontrarse con su público. Y para hacerlo posible, han dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo "y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas", indica Amaia Montero en la publicación.