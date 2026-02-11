Rosalía estrena videoclip de Sauvignon Blanc con una "pareja invisible"

Madrid, España.- La cantante española Rosalía lanzó este miércoles el videoclip de Sauvignon Blanc, tercer sencillo visual de su más reciente álbum "Lux", publicado en 2025.
La pieza audiovisual, filmada en paisajes desérticos, presenta a la artista junto a lo que ella misma ha denominado una "pareja invisible", recurso visual que simboliza la búsqueda de conexiones emocionales auténticas por encima de lo material.
La producción estuvo a cargo del director Noah Dillon, quien previamente trabajó con la intérprete en la imagen de portada del disco "Lux".
En palabras de la propia Rosalía, el concepto del video explora la renuncia a lo tangible para alcanzar una intimidad emocional y espiritual más genuina.
Esta metáfora se desarrolla a través de secuencias donde la artista interactúa con un espacio vacío, sugiriendo la presencia de alguien más sin necesidad de mostrarlo físicamente.
El lanzamiento del videoclip coincide con la publicación de un sencillo especial disponible en Spotify y Apple Music que incluye versiones instrumentales y a capela de Sauvignon Blanc, permitiendo a los oyentes experimentar la canción desde diferentes perspectivas sonoras.
Esta entrega se suma a los dos videoclips previos del álbum "Lux", correspondientes a los temas Berghain y "La perla", conformando una trilogía visual que ha acompañado la promoción del proyecto discográfico.
Cada uno de estos trabajos audiovisuales ha mostrado facetas distintas de la propuesta artística de la catalana, quien continúa expandiendo los límites creativos de su música.
La semana ha resultado particularmente activa para Rosalía en términos de exposición mediática. Días atrás participó en un videopódcast en España junto a Esty Quesada, creadora de contenido conocida en redes sociales como "Soy una pringada", conversación que generó amplia repercusión entre sus seguidores.
Además, se confirmó que la artista aparecerá en la portada de la edición de primavera de Vogue Estados Unidos, consolidando su presencia en el ámbito de la moda internacional.
Esta no es la primera vez que la revista incluye a la española en sus páginas, reflejando la influencia cultural que ha construido más allá de la música.
El calendario de la cantante incluye también su actuación programada para el 28 de febrero en los Brit Awards, ceremonia que reconoce lo mejor de la industria musical británica.
Esta presentación representa una oportunidad para que Rosalía interprete material de "Lux" ante una audiencia internacional en uno de los eventos más importantes del panorama musical europeo.
Con Sauvignon Blanc, la artista continúa desarrollando un universo estético particular donde el minimalismo y la experimentación sonora se encuentran con narrativas visuales cargadas de simbolismo.
El videoclip refuerza la línea conceptual que ha caracterizado esta etapa de su carrera, marcada por la exploración de temas íntimos y existenciales.