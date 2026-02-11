Rosalía estrena videoclip de Sauvignon Blanc con una "pareja invisible"

Madrid, España.- La cantante española Rosalía lanzó este miércoles el videoclip de Sauvignon Blanc, tercer sencillo visual de su más reciente álbum "Lux", publicado en 2025.

La pieza audiovisual, filmada en paisajes desérticos, presenta a la artista junto a lo que ella misma ha denominado una "pareja invisible", recurso visual que simboliza la búsqueda de conexiones emocionales auténticas por encima de lo material.

La producción estuvo a cargo del director Noah Dillon, quien previamente trabajó con la intérprete en la imagen de portada del disco "Lux".

En palabras de la propia Rosalía, el concepto del video explora la renuncia a lo tangible para alcanzar una intimidad emocional y espiritual más genuina.

Esta metáfora se desarrolla a través de secuencias donde la artista interactúa con un espacio vacío, sugiriendo la presencia de alguien más sin necesidad de mostrarlo físicamente.

El lanzamiento del videoclip coincide con la publicación de un sencillo especial disponible en Spotify y Apple Music que incluye versiones instrumentales y a capela de Sauvignon Blanc, permitiendo a los oyentes experimentar la canción desde diferentes perspectivas sonoras.