Rosalía logra con "Lux" la mejor posición de una artista española en las listas británicas

Lodres, Inglaterra.- Rosalía estableció este viernes un nuevo récord al convertirse en la artista española con la mejor posición histórica en la lista oficial de álbumes del Reino Unido (UK Official Charts) al debutar en cuarto puesto con su nuevo álbum 'Lux'.

El cuarto álbum de estudio la artista catalana partía como uno de los grandes contendientes de la semana para lograr el ansiado número uno, según indicó UK Official Charts en un comunicado remitido a EFE, pero finalmente recayó en Taylor Swift y su disco 'The Life of A Showgirl'.

Con este notorio cuarto lugar, Rosalía también logró batir varios récords a nivel personal en las listas de éxitos británicas, pues hasta ahora la máxima posición que había alcanzado en el ránking oficial era el puesto 42 con el que debutó su anterior álbum, 'Motomami' (2022).