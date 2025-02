Kanye West afirma ser nazi y controlar a su esposa, Bianca Censori

A pesar de sostener que Censori tomó la decisión de usar la osada prenda, subrayó que sin su aprobación, ella no lo habría hecho.

”Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de ‘woke’. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?”, escribió el artista, generando una fuerte reacción en redes sociales.

“La gente dice que el ‘look’ de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones ‘woke’”, manifestó en otro mensaje.

El cantante además realizó varias publicaciones cargadas de odio, entre ellas hacia el dueño de la plataforma X, Elon Musk, y la comunidad judía, e incluso aseguró que “amaba a Hitler” y que era nazi.