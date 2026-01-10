TJE pide a las Fuerzas Armadas custodiar material electoral y no acatar órdenes ilegales

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reiteró este sábado 10 de enero a las Fuerzas Armadas de Honduras la obligación de garantizar la guarda y custodia total del material electoral utilizado en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025, en los niveles presidencial, legislativo y municipal.

En un comunicado, el órgano jurisdiccional electoral explicó que esta solicitud se realiza en el marco de sus atribuciones legales, ya que dichos documentos son “legales esenciales desde el punto de vista legal para resolver los asuntos de competencia jurisdiccional”, derivados de los recursos de apelación presentados ante el TJE, al que se define como la “única y máxima autoridad electoral en materia jurisdiccional”.

El TJE hizo un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto, para que el requerimiento se cumpla “en estricto apego a la normativa jurisdiccional electoral, garantizando la seguridad y preservación de los documentos y materiales electorales”.