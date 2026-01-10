TJE pide a las Fuerzas Armadas custodiar material electoral y no acatar órdenes ilegales

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reiteró este sábado 10 de enero a las Fuerzas Armadas de Honduras la obligación de garantizar la guarda y custodia total del material electoral utilizado en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025, en los niveles presidencial, legislativo y municipal.
En un comunicado, el órgano jurisdiccional electoral explicó que esta solicitud se realiza en el marco de sus atribuciones legales, ya que dichos documentos son “legales esenciales desde el punto de vista legal para resolver los asuntos de competencia jurisdiccional”, derivados de los recursos de apelación presentados ante el TJE, al que se define como la “única y máxima autoridad electoral en materia jurisdiccional”.
El TJE hizo un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto, para que el requerimiento se cumpla “en estricto apego a la normativa jurisdiccional electoral, garantizando la seguridad y preservación de los documentos y materiales electorales”.
Además, el Tribunal subrayó que las Fuerzas Armadas “no están obligadas, de conformidad a la Constitución de la República, a obedecer órdenes ilegales”, citando diversos artículos constitucionales, y señaló expresamente que esta disposición aplica a órdenes emanadas del Decreto Legislativo número 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta.
Asimismo, el TJE recordó que “nadie puede desconocer las Declaratorias” contenidas en las certificaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto a nivel presidencial como de diputados y corporaciones municipales, las cuales —indicó— corresponden a la autoridad administrativa de los procesos electorales.
El Tribunal de Justicia Electoral reafirmó que continuará ejerciendo sus funciones “con independencia, transparencia y apego a la normativa vigente”, en medio del actual contexto político-electoral que vive el país.