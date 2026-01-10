Fuerzas Armadas resguardan material electoral en el Centro Logístico Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), desplegando más de 600 efectivos con el objetivo de resguardar el material electoral este sábado 10 de enero. "El día de hoy hemos desplegado más de 600 elementos para proteger el material electoral que se encuentra en el CNE, en el Centro Logístico Electoral", afirmó esta tarde el coronel, Nicolás Serrano. Asimismo, enfatizó que esta operación forma parte del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder.

"De esta manera, estamos garantizando que las FF AA cumplirán con el mandato constitucional de cumplir con la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esas son las instrucciones que hemos recibido", agregó Serrano. "Estamos protegiendo el Centro Logístico Electoral, donde se encuentra prácticamente todo el material electoral, y las principales entradas del CNE, en este caso del Infop", agregó el coronel. Serrano también informó que hasta ahora no se ha presentado ningún incidente relacionado con el resguardo del material electivo, sin embargo, dejó entrever que procederán según los protocolos establecidos en caso de cualquier eventualidad. El coronel cerró pidiendo la confianza de la ciudadanía, asegurando que la institución castrense cumplirá lo establecido en la Constitución de la República. "Confíen en las Fuerzas Armadas, ya que únicamente tenemos la obligación de cumplir la Constitución", concluyó.

Panorama incierto