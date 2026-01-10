María Antonieta Mejía acusa a Xiomara Castro de instrumentalizar la democracia y vulnerar la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.-La designada presidencial electa por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, criticó a la presidenta Xiomara Castro, cuestionando la legalidad y legitimidad de las recientes acciones del Ejecutivo en el contexto del proceso electoral hondureño. En sus declaraciones, Mejía afirmó que el mensaje de la mandataria saliente “no defiende la democracia; la instrumentaliza”, señalando que, a su criterio, el discurso oficial utiliza conceptos como soberanía y voluntad popular como justificación para acciones que debilitan el orden constitucional. “No protege la soberanía; la utiliza como coartada. No fortalece las instituciones; las debilita y las atropella”, expresó. La dirigente nacionalista sostuvo que el país enfrenta un desgaste institucional, producto de lo que calificó como reiteradas vulneraciones a la Constitución durante el actual mandato. Según Mejía, estas acciones han sido “justificadas con discursos victimistas y ejecutadas mediante el uso abusivo del poder”.

En uno de los señalamientos centrales, la designada presidencial electa cuestionó la sanción de un decreto legislativo que, según afirmó, afecta la separación de poderes. "Usted no puede invocar el 'apego irrestricto a la voluntad popular' mientras avala un decreto que vulnera la separación de poderes y pretende someter al Consejo Nacional Electoral a la voluntad de una mayoría legislativa circunstancial y jurídicamente cuestionada", indicó. Mejía enfatizó que la Constitución no otorga facultades al Ejecutivo para sustituir o presionar al órgano electoral. "La Constitución no le confiere facultades para sustituir al órgano electoral, ni para imponerle por decreto cómo, cuándo o bajo qué presión debe actuar", afirmó, agregando que este tipo de acciones constituyen "intervención política sobre el árbitro electoral". Asimismo, señaló que cualquier acta pendiente, impugnación o irregularidad debe resolverse conforme a la ley y por las instituciones competentes. "Si existen actas pendientes, impugnaciones o irregularidades, deben resolverse conforme a la ley y por los órganos competentes; no por presión presidencial, no por decretos autojustificados", subrayó.