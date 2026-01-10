Funcionarios llegan a Casa Presidencial para Consejo de Ministros en medio de controversia por decreto

Así fue la llegada de los funcionarios de gobierno al Consejo de Ministros convocado por la presidenta Xiomara Castro.
La presidenta Xiomara Castro citó a los ministros a las 3:00 p.m. sin dar mayores detalles acerca del propósito de la reunión en medio de un ambiente de incertidumbre por la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto que ordena al CNE el recuento total de los votos en las elecciones generales de 2025.
La presencia de Edis Moncada, titular de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) llamó mucho la atención luego de la publicación en La Gaceta del decreto aprobado por el Congreso Nacional en una controversial sesión.
Expertos advierten que el partido Libertad y Refundación (Libre), a pocos días de dejar el gobierno, busca "dar un golpe de Estado" para permanecer en el poder pese a la catastrófica derrota que sufrieron en las pasadas elecciones.
Pese a haber anunciado su renuncia semanas atrás, Carla Paredes acudió a la reunión en calidad de ministra de Salud. Otro exfuncionario presente en la sesión fue el excanciller Enrique Reina, quien dejó su cargo en mayo de 2025 para acompañar a Rixi Moncada en la fórmula presidencial.
El viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, fue uno de los primeros en llegar a la sesión.
La secretaria de la Presidencia, Sarahí Cerna, fue consultada por los medios de comunicación sin ofrecer mayores detalles acerca de la agenda de la reunión.
El ministro de Educación, Jaime Rodríguez, al momento de su llegada a Casa Presidencial.
La sesión de Consejo de Ministros a pocos días de la toma de posesión de Nasry Asfura ha generado mucha intriga a raíz de que el gobierno saliente aún no ha conformado ninguna comisión de transición para facilitar la entrada en funciones del nuevo mandatario y su equipo de trabajo.
A pesar de que la presidenta Castro ha dicho que entregará el poder el 27 de enero, hay quienes especulan que la reunión de este sábado tiene como fin ordenarle al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, entregar el material electoral que permanece en el CLE al Ministerio Público.
El director del Fosovi, Gilberto Ríos, evitó dar mayores detalles sobre la reunión en Casa de Gobierno.
A pesar de la controversia que genera la sesión, también se espera que esta tendría como fin aprobar informes de gobierno a pocos días del cambio de autoridades en Honduras.