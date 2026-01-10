CCIC rechaza resolución aprobada en el CN para realizar recuento de votos

San Pedro Sula, Honduras.- La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) mostró su rechazo hacia la resolución aprobada en el Congreso Nacional por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) que ordena el recuento de votos en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos instaladas durante las elecciones del 30 de noviembre, señalando que esta acción pretende anular la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un comunicado, la CCIC señaló que el oficialismo pretende asumir funciones de escrutinio general que no le corresponden, por lo cual hizo un llamado a acatar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre y a respetar la Constitución de la República.

"La declaratoria que recoge la voluntad del pueblo hondureño ya fue emitida por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución autorizada por la Constitución de la República para señalar quiénes son las autoridades electas por decisión popular y no puede ser ignorada", manifiesta el documento. "Desde una posición firme, no partidista, guiados por el compromiso con la paz y el desarrollo del país, como gremio empresarial exigimos el respeto irrestricto a la Constitución, a las competencias del órgano electoral y al curso normal de transición democrática, cuya interrupción genera incertidumbre institucional, debilita la seguridad jurídica y afecta gravemente la confianza en el país", agrega.

La CCIC enfatizó que los diputados deben apegarse a la Constitución y no tomar decisiones arbitrarias que ponen en riesgo la estabilidad democrática de Honduras.

Cuestionan legalidad de decreto

Diferentes sectores cuestionaron la legalidad del decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, cuestionando que esta resolución se aprobara sin quorum en sesión extraordinaria.