Tomás Zambrano acusa a Libre de intentar un “autogolpe de Estado” y llama a respetar la transición constitucional

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este sábado 10 de enero lo que calificó como un nuevo delito de “traición a la patria” por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; de los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre); y de la presidenta de la República, Xiomara Castro, tras la sanción y publicación de una acción que, según afirmó, carece de sustento legal y constitucional.
De acuerdo con Zambrano, la supuesta intención de anular el proceso electoral y trasladar el material electoral al Congreso Nacional constituye una ilegalidad, ya que —sostuvo— ni el Poder Legislativo ni la Presidencia de la República tienen atribuciones para intervenir en dicho procedimiento. A su criterio, estas acciones configuran un intento de “autogolpe de Estado” promovido por Libre, a pocos días de que se concrete la transición de poder.
El parlamentario aseguró que desde hace años ha advertido sobre una supuesta intención del partido de gobierno de permanecer en el poder por la fuerza, y señaló que, a menos de 17 días del cambio de mando, se estaría intentando consumar esa acción. “Es ilegal lo que ha emitido”, reiteró el congresista en su pronunciamiento público.
Zambrano también hizo un llamado directo a las instituciones del Estado, en particular a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, para que no acaten órdenes que consideró ilegales. Insistió en que el proceso de traspaso de mando debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución de la República.
El diputado subrayó que ya existen autoridades electas en los niveles presidencial, legislativo y municipal, por lo que, según expresó, corresponde a las actuales autoridades entregar el poder de manera ordenada y pacífica. “Ya dejen en paz a Honduras”, manifestó, al tiempo que aseguró que el Partido Nacional obtuvo una victoria contundente en las elecciones.
Asimismo, solicitó a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición política en el país, ante lo que describió como una amenaza al orden democrático. En ese contexto, recordó que el 21 de enero debe instalarse el nuevo Congreso Nacional y que el presidente electo debe asumir el cargo el próximo 27 de enero.
Zambrano expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional velarán por el respeto a la Constitución y al proceso democrático, y reiteró que dichas instituciones no deben contribuir ni acatar órdenes que, a su juicio, violenten el marco legal vigente.