Tomás Zambrano acusa a Libre de intentar un “autogolpe de Estado” y llama a respetar la transición constitucional

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este sábado 10 de enero lo que calificó como un nuevo delito de “traición a la patria” por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; de los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre); y de la presidenta de la República, Xiomara Castro, tras la sanción y publicación de una acción que, según afirmó, carece de sustento legal y constitucional.

De acuerdo con Zambrano, la supuesta intención de anular el proceso electoral y trasladar el material electoral al Congreso Nacional constituye una ilegalidad, ya que —sostuvo— ni el Poder Legislativo ni la Presidencia de la República tienen atribuciones para intervenir en dicho procedimiento. A su criterio, estas acciones configuran un intento de “autogolpe de Estado” promovido por Libre, a pocos días de que se concrete la transición de poder.

El parlamentario aseguró que desde hace años ha advertido sobre una supuesta intención del partido de gobierno de permanecer en el poder por la fuerza, y señaló que, a menos de 17 días del cambio de mando, se estaría intentando consumar esa acción. “Es ilegal lo que ha emitido”, reiteró el congresista en su pronunciamiento público.