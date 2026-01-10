Presidenta Castro recula y ordena a dejar sin efecto denuncia del tratado de extradición con EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- A 17 días de dejar el cargo, la presidenta Xiomara Castro, reculó y retiró la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que ordenó al canciller hondureño, Javier Bú, comunicar al gobierno estadounidense la anotación de las notas verbales emitidas en agosto de 2024.

"Con alto espíritu de responsabilidad informo al pueblo hondureño que, en el marco de la Constitución de la República, he instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que comunique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de su representación diplomática en Tegucigalpa, mi decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales de fecha 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el Tratado de Extradición, como consecuencia de las amenazas dirigidas contra el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández".