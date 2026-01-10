Presidenta Castro recula y ordena a dejar sin efecto denuncia del tratado de extradición con EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- A 17 días de dejar el cargo, la presidenta Xiomara Castro, reculó y retiró la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, la mandataria informó que ordenó al canciller hondureño, Javier Bú, comunicar al gobierno estadounidense la anotación de las notas verbales emitidas en agosto de 2024.
"Con alto espíritu de responsabilidad informo al pueblo hondureño que, en el marco de la Constitución de la República, he instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que comunique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de su representación diplomática en Tegucigalpa, mi decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales de fecha 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el Tratado de Extradición, como consecuencia de las amenazas dirigidas contra el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández".
Castro afirmó que su gobierno siempre se caracterizó por su lucha contra el narcotráfico, hechos que han demostrado con "cifras y resultados".
"La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política", expresó.
De igual forma, Castro afirmó que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández es una grave contradicción porque eso "debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos.
Xiomara Castro ordenó el 28 de agosto de 2024, la suspensión del tratado en respuesta a la supuesta injerencia y preocupaciones de la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien advirtió sobre una reunión entre altos funcionarios hondureños, entre ellos Roosevelt Hernández, y un narcotraficante venezolano, desatando una fuerte reacción del gobierno.
Cabe mencionar, que en febrero de 2025, el gobierno había anunciado, después de tensiones diplomáticas y la crítica interna, que el tratado continuaría hasta que Castro dejara el cargo el 27 de enero de 2026.