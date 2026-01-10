Repudian publicación en La Gaceta que ordena al CNE contar todas las actas

Tegucigalpa, Honduras.- Abogados, expertos en política y diputados hondureños repudiaron que el Poder Ejecutivo sancionara el decreto que ordena el conteo total de las actas ordenado por el Congreso Nacional en una sesión extraordinaria en la que solo participaron propietarios y suplentes del partido Libertad y Refundación. Las reacciones se dan luego que en la noche del 9 de enero, se publicara en el Diario Oficial La Gaceta una resolución que ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) a contar las actas en los tres niveles electivos, y de no ser así que se deduzca responsabilidad penal por no llevar a cabo el proceso. En ese sentido, el diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, expresó que aunque no le gustaron los resultados de la declaratoria oficial de las elecciones del 30 de noviembre: "Como diputado que usurparon su curul, lamento profundamente que el Poder Ejecutivo a desconocer la propia palabra que dio la presidenta Constitucional de que iba a reconocer la declaratoria. Acá solo nos queda una situación, ellos tienen el poder institucional, pero hay una institución que puede recuperar la credibilidad que tuvo ante el pueblo hondureño y esas son las Fuerzas Armadas".

Mientras tanto, la diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, aseguro que la aprobación del decreto es un "total irrespeto" a la voluntad del pueblo. "Esta gente de Libre germinan en el caos, germinan en la confrontación, germinan en el pleito porque eso es lo ue tienen en su ADN. Quienes se prestan a estos actos ilegales van a tener consecuencias porque esto es un delito". Tomás Zambrano, que suena como el próximo presidente del Congreso Nacional, le pidió a Libre que "ya dejen en paz a Honduras, ya es demasiado, entiendan que perdieron la elección catastróficamente". Esto luego que denunciara que se "configura un delito de traición a la patria por el diputado Redondo, por los diputados de Libre, por la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar una ilegalidad". Al mismo tiempo hizo un llamado a la comunidad internación para estar vigilante al proceso de transición del 21 de enero, donde se elegirá al nuevo Congreso Nacional y la toma de posesión de Nasry "Tito" Asfura del 27 de enero.

La exprecandidata presidencial y diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lamentó que pese a que se le envió una carta a la presidenta Xiomara Castro ella sancionó el decreto que calificó como una "irresponsabilidad".

De igual forma, Espinoza le pidió a la población hondureña mantener la calma porque las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la dirigida por Roosevelt Hernández, respetarán la constitución y garantizarán la alternancia del poder. "Así que haga lo que haga Luis Redondo o Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y el próximo presidente de la República está garantizado por las Fuerzas Armadas". Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, la Constitución de la República "demanda que cualquier asunto en temas electorales o que conlleve reformas requiere de una mayoría calificada de 86 de los 128 diputados, en esa reunión que hubo en el Congreso Nacional, hasta donde yo sé, no pudieron comprar el quorum de los 65 (...). La mayoría de personas que estaban ahí era diputados suplentes". Los abogados Ruth Lafosse y Félix Ávila ambos coincidieron que Libre está empecinado en quedarse en el poder y no hacer una transición legal porque no quieren reconocer que perdieron. Para Lafosse, "la soberanía popular y la alterabilidad es obligatoria, nadie puede substituir el mandato del voto, menos Luis Redondo con un grupo de diputados. Esta acción está destinada a obstaculizar la transición y exactamente la alterabilidad de las nuevas autoridades al ejercicio del poder público". La togada aseguró que estas acciones son una traición a la patria. Mientras que Ávila afirmó que estas son acciones peligrosas, sobre todo de un sector de la población que cree que el gobierno de Catro debe continuar por lo que se están "aferrando", por lo que afirmó que lo que están buscando es generar un caos.