Partido Nacional acelera negociaciones para presidir el Congreso con Tomás Zambrano

El diputado nacionalista Antonio Rivera confirmó que las palabras de Asfura fueron determinantes para cerrar filas dentro de la bancada, al señalar que existe un consenso interno para que Zambrano encabece el Legislativo.

Tras las declaraciones del presidente electo Nasry “Tito” Asfura , el Partido Nacional ha intensificado los acercamientos con otras fuerzas políticas para consolidar los votos que permitan a Tomás Zambrano asumir la presidencia de la junta directiva del Congreso Nacional para el período 2026-2030.

Tegucigalpa, Honduras.- Las negociaciones políticas ya están en marcha dentro y fuera del hemiciclo legislativo, para que surga una nueva junta directiva y logre una verdadera gobernanza y active a los nuevos legisladores para trabajar.

“Las declaraciones del presidente electo fueron contundentes. Hay un consenso al interno de la bancada de que la presidencia del Congreso por cuatro años debe ser para José Tomás Zambrano Molina”, expresó.

Según Rivera, la apuesta por Zambrano responde no solo a su trayectoria política, sino al papel que jugó en momentos complejos para el Partido Nacional como aposición.

Destacó su experiencia legislativa, su capacidad para el diálogo y su conocimiento de las dinámicas internas del Congreso, cualidades que lo convierten en un perfil idóneo para liderar un poder del Estado que demanda estabilidad y conciliación.

El Partido Nacional admite que aún le faltan 16 votos para asegurar la presidencia del Congreso, lo que ha ampliado los acercamientos hacia el Partido Liberal, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu).

“Hay diálogos con otras bancadas, sobre todo con el Partido Liberal, para poder lograr esos votos que nos hacen falta”, explicó el legislador.

Rivera aseguró que las reuniones siguen en marcha y que aún hay margen para negociar. Recordó que las sesiones preparatorias comenzarán el 21 de enero, pero aclaró que incluso los días 21 y 22 podrán utilizarse para continuar con las negociaciones.

Sin embargo, indicó que lo ideal es que para el 20 de enero ya esté definida la conformación completa de la junta directiva, incluyendo presidencia, vicepresidencias y secretarías, tanto propietarias como alternas.

En medio de estas conversaciones, el diputado subrayó la necesidad de un cambio en la dinámica parlamentaria. A su criterio, el próximo Congreso debe romper con las prácticas del actual, al que calificó como un Legislativo sin consensos ni conciliación.

"Tomás tiene la capacidad de diálogo y reconciliación. El nuevo Congreso debe ser totalmente diferente, donde reine la paz, el diálogo y se aprueban leyes en beneficio del pueblo", manifestó.

El respaldo a Zambrano también se sustenta en su trayectoria dentro de la junta directiva y en diversas comisiones legislativas. Se desempeñó como secretario del Congreso Nacional entre 2017 y 2021, además de formar parte de comisiones clave como Seguridad, Defensa y Presupuesto.

Esta experiencia le ha permitido conocer a profundidad el funcionamiento institucional del Legislativo, así como las dinámicas internas de las distintas bancadas.