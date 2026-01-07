Partidos Nacional y Liberal intensifican negociaciones por la Presidencia del Legislativo

Tegucigalpa, Honduras.-El pulso político entre el Partido Nacional y el Partido Liberal se intensificó en las últimas horas en la carrera por controlar la Presidencia del Congreso Nacional, un cargo clave que no solo marca el rumbo de la agenda legislativa, sino que define el equilibrio de poder del país para los próximos cuatro años. La disputa dejó atrás el terreno simbólico y los discursos públicos. Hoy, el debate se libra en el plano de los números: quién logra sumar los 65 votos necesarios para asumir el control del Legislativo. En este escenario, cada bancada adquiere un peso determinante, cada alianza se vuelve estratégica y cada silencio revela negociaciones que avanzan lejos de los reflectores. Analistas coinciden en que la Presidencia del Congreso no se gana por aspiraciones individuales, sino por la capacidad de articular mayorías en un hemiciclo fragmentado.

"Antepongan sus intereses particulares y hay que poner el interés primario que es el país. El Partido Liberal tiene una gran oportunidad en este momento de promover reformas juntamente con el Partido Nacional porque aquí hay que ser realista, Libertad y Refundación (Libre) se les dio la oportunidad y lo que heredaron fue el peor Congreso de la historia por lo tanto no caben en esta ecuación", señaló el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández. Continuó: "Yo esperaría que no estén tratando de incorporar personas que le hicieron daño al país. Lo ideal sería lindo para Honduras que se elija un Congreso por lo menos con 90 votos de las dos bancadas mayoritarias". A criterio del analista Filadelfo Martínez, la voluntad soberana del pueblo se manifestó en contra de dar el poder a Libre por lo que debe aprender y aceptar la derrota que obtuvo en las urnas.

"El pueblo hondureño se manifestó el 30 de noviembre y hay actores políticos que no aceptan que fueron derrotados y entonces apelan a la artimaña para mantenerse vigentes pero incertidumbre no veo, aquí claramente hay un ganador y un partido que quedó en tercer lugar", indica.

Nacionalismo fija su posición

En el Partido Nacional, los nombres que concentran mayor respaldo para presidir el Congreso son los de Tomás Zambrano, Marco Midence y Carlos Ledezma. Desde la dirigencia nacionalista se mantiene una postura clara: la presidencia del Legislativo no está en negociación. No obstante, se deja abierta la posibilidad de conformar una Junta Directiva con participación liberal como mecanismo para consolidar una mayoría sólida.

“Vamos a construir consensos internos y buscar votos fuera de la bancada para nombrar una directiva que refleje integración”, afirmó el diputado nacionalista Eder Mejía, al exponer la ruta para asegurar el control del Congreso.

Liberales entre posiciones y desacuerdos

En el Partido Liberal, el panorama es más volátil. Tras ascendido a diputados como Marlon Lara, Yuri Sabas e Irohska Elvir, está última quien explora gestos para construir alianzas que incluso podrían involucrar a sectores del Partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, desde el interior del liberalismo advierten que sin cohesión interna, cualquier pacto externo pierde fuerza y ​​viabilidad política.