PL convoca a reunión para definir propuesta a la presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal convocó para este sábado 10 de enero a una reunión de trabajo en San Pedro Sula, con el objetivo de abordar el proceso interno para definir al candidato que propondrá la bancada liberal para la presidencia del Congreso Nacional. De acuerdo con la convocatoria oficial, el encuentro se realizará a las 10:30 de la mañana en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y está dirigido exclusivamente a diputados y diputadas propietarios electos para el período 2026-2030, así como a alcaldes, alcaldesas, excandidatos y excandidatas del instituto político, además de autoridades partidarias, por lo que se aplicará control de ingreso.

En el documento, firmado por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se establece que el tema central de la reunión será “la elección del candidato(a) a ocupar la Presidencia del Congreso Nacional de la República de Honduras”, mediante un proceso de votación interna entre los 41 diputados propietarios electos del partido. La convocatoria precisa que el aspirante que obtenga la mayoría de votos será el propuesto oficialmente por el Partido Liberal para presidir el Poder Legislativo. Asimismo, advirtió que quien no asista a la reunión “se reserva su derecho a posterior reclamo”, dejando claro el carácter vinculante del encuentro para la toma de decisiones internas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.