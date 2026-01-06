Facción del Partido Liberal busca proponer a Jorge Cálix como presidente del CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal convocó para este sábado 10 de enero a una reunión en San Pedro Sula con el objetivo de proponer candidatos o el candidato de la institución para la presidencia del Congreso Nacional (CN). Liberales han afirmado que merecen la presidencia del Poder Legislativo y junto al Partido Nacional deben buscar los votos para llegar al número mágico: 65.

Dentro del Partido Liberal han sonado nombres de candidatos como Iroshka Elvir, Yuri Sabas o Marlon Lara. Sin embargo, el presidente del partido, Roberto Contreras, dijo que una facción buscará proponer a Jorge Cálix como candidato a la presidencia tras ser incluido como diputado propietario ante la renuncia de Samuel García. "Ya fue inscrito (Jorge Cálix) y según he escuchado va a ser nominado también en la planilla de los que van a aspirar la presidencia del Congreso, de los cuales se barajan nombres como Iroshka Elvir, Jorge Cálix, Marlon Lara, el doctor Carlos Umaña o Yuri Sabas", manifestó en Hoy Mismo. "Los que quieran ellos nominar, seis o siete personas y ante los presentes dirán por qué los proponen y luego se procede a la votación", abonó Contreras.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el encuentro se realizará a las 10:30 de la mañana en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y está dirigido exclusivamente a diputados y diputadas propietarios electos para el período 2026-2030, así como a alcaldes, alcaldesas, excandidatos y excandidatas del instituto político, además de autoridades partidarias, por lo que se aplicará control de ingreso. En el documento, firmado por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se establece que el tema central de la reunión será “la elección del candidato(a) a ocupar la presidencia del Congreso Nacional de la República de Honduras”, mediante un proceso de votación interna entre los 41 diputados propietarios electos del partido. En contraste, el excandidato presidencial del partido, Salvador Nasralla, adujo que la convocatoria hecha por Contreras no es correcta, ya que hay 13 miembros del Consejo Central Ejecutivo que convocarán en otra fecha y esto debe ser colegiado.

