Tribunal Electoral rechaza apelaciones de Salvador Nasralla por fallas procesales

Tegucigalpa, Honduras.— El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resolvió inadmitir a trámite varios recursos de apelación interpuestos por el equipo legal del candidato presidencial Salvador Nasralla, al determinar que no se configuró la figura de la Negativa Ficta Electoral, ya que el acto impugnado correspondía a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un comunicado fechado el 5 de enero de 2026, el órgano jurisdiccional informó que los escritos presentados por la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, en su condición de apoderada legal del aspirante presidencial, no cumplieron con los presupuestos procesales exigidos por la Ley Orgánica y Procesal Electoral.

De acuerdo con el TJE, en el expediente 0801-2025-00096, se solicitaba la revisión y recuento especial de 417 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en once departamentos del país, entre ellos Intibucá, Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida. Sin embargo, el pleno determinó inadmitir el recurso por falta de agotamiento de la vía administrativa y por haberse presentado fuera del término legal.