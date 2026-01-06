Gabinete de Nasry Asfura se arma mientras la transición oficial sigue estancada

Tegucigalpa, Honduras.- Sin importar que el proceso de transición entre el gobierno entrante y el saliente, sigue estancado; el Partido Nacional (PN) tiene dos semanas trabajando en la conformación de la nueva administración gubernamental, quiénes serán los ministros y los que ocuparán otros cargos relevantes. El presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah ha sostenido reuniones en su residencia en Santa Ana, con varios miembros del Partido Nacional, con el fin de estructurar su gabinete, con el que gobernará durante los próximos cuatro años. Uno de los nombres que ya se vislumbra para ocupar el cargo de canciller de la República, es el de Mireya Agüero de Corrales. Ella fungió como ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional desde mayo de 2013, en el último año de la administración de Porfirio Lobo Sosa, hasta noviembre de 2014, en el primer período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Se trata de una diplomática de carrera y este martes se anunció que acompañará a Asfura en su primer viaje oficial a Estados Unidos e Israel. Agüero es abogada de profesión, con especialidad en relaciones internacionales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre otros nombres que se barajan figura el de Héctor Ferreira, quien asumiría como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Ferreira es el actual presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh). Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se desempeñó como subsecretario de Ganadería. Asimismo, Gerardo Fajardo, un hombre cercano al presidente electo, sería nombrado secretario de Administración Financiera de Casa Presidencial. Durante el gobierno de Hernández Alvarado, Fajardo fungió como presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah). El nombre de Yaudet Burbara, excandidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional en el pasado proceso electoral, también suena para asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo. Mientras tanto, el ex vicealcalde del Distrito Central, Juan Carlos García, asumiría la Secretaría de la Presidencia, aunque su nombre también se baraja como secretario privado de Asfura.

Diputados a sus curules

Sobre esas caras nuevas y otras ya conocidas en el mundo de la política, que se sumarán a la gestión de "Tito" Asfura, se pronunció la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía Sánchez, quien aseguró que ninguno será de los políticos que salieron electos a un cargo de elección popular. "Ya está confirmado el gabinete. Ahora esperemos que el presidente electo, al momento de dirigirse a la nación, indique cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Lo importante es que sepa el pueblo hondureño que tienen habilidad, competencia y meritocracia; no vamos a llegar a improvisar", aseguró Mejía Sánchez.

La designada presidencial electa precisó que del nuevo gabinete de Nasry Asfura "la mayoría son nuevos. Como parte del cambio generacional se ocupa darle oportunidad a todo el mundo, que tengan la expertis y la competencia en la materia al que han sido encomendadas". María Antonieta reconoció que la mecánica que ha sido utilizada en pasadas administraciones, es que muchos de los diputados que resultaban electos, pasaban a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, pero que esta vez no ocurrirá así. "El presidente electo ha dado la instrucción de que aquellos diputados que fueron electos bajo la votación del público, debe de quedarse dónde lo nombró el público, se quedarán en el Congreso Nacional", afirmó Mejía.