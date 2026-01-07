Convocatorias paralelas evidencian división interna en Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal enfrenta una abierta fractura interna en la antesala de la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional, con dos facciones claramente diferenciadas: una que mantiene acercamientos políticos con el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre) y otra que insiste en rechazar cualquier alianza con el partido de gobierno.

La división quedó en evidencia este miércoles tras la circulación de un comunicado que convoca a una sesión extraordinaria al Consejo Central Ejecutivo para este viernes 9 de enero, a las 10:00 de la mañana en Tegucigalpa. La convocatoria se produjo horas después de que el presidente de ese instituto político llamara también al liberalismo a reunirse en San Pedro Sula para definir una sola nómina de cara a la elección de la directiva del Congreso Nacional.

Según el documento, firmado por el secretario general del CCEPL, se convoca a los 41 diputados propietarios, junto con sus suplentes, para que ejerzan su derecho al voto en esta decisión interna. Asimismo, se invita como observadores al candidato presidencial del partido, exprecandidatos, alcaldes y alcaldesas electos, así como al expresidente del Consejo Central Ejecutivo, en términos similares a la convocatoria realizada por el presidente del partido, Roberto Contreras.

Para el sábado 10 de enero, el partido también ha programado una reunión en San Pedro Sula, donde otro sector pretende definir su postura frente a la elección de la Presidencia del Congreso Nacional, confirmando así la existencia de dos rutas políticas en disputa dentro del mismo instituto.