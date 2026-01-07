Convocatorias paralelas evidencian división interna en Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal enfrenta una abierta fractura interna en la antesala de la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional, con dos facciones claramente diferenciadas: una que mantiene acercamientos políticos con el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre) y otra que insiste en rechazar cualquier alianza con el partido de gobierno.
La división quedó en evidencia este miércoles tras la circulación de un comunicado que convoca a una sesión extraordinaria al Consejo Central Ejecutivo para este viernes 9 de enero, a las 10:00 de la mañana en Tegucigalpa. La convocatoria se produjo horas después de que el presidente de ese instituto político llamara también al liberalismo a reunirse en San Pedro Sula para definir una sola nómina de cara a la elección de la directiva del Congreso Nacional.
Según el documento, firmado por el secretario general del CCEPL, se convoca a los 41 diputados propietarios, junto con sus suplentes, para que ejerzan su derecho al voto en esta decisión interna. Asimismo, se invita como observadores al candidato presidencial del partido, exprecandidatos, alcaldes y alcaldesas electos, así como al expresidente del Consejo Central Ejecutivo, en términos similares a la convocatoria realizada por el presidente del partido, Roberto Contreras.
Para el sábado 10 de enero, el partido también ha programado una reunión en San Pedro Sula, donde otro sector pretende definir su postura frente a la elección de la Presidencia del Congreso Nacional, confirmando así la existencia de dos rutas políticas en disputa dentro del mismo instituto.
De manera preliminar, trasciende que un sector liberal en San Pedro Sula impulsará como opción para la presidencia del Legislativo al diputado Jorge Cálix, quien no participó en las elecciones generales recientes. Pese a ello, ya se planteó su eventual incorporación al hemiciclo mediante un movimiento del actual diputado Samuel García, señalado por actos de corrupción y desvisado por Estados Unidos, quien pasaría después de eso a ocupar la suplencia, dejando la curul en propiedad al exprecandidato presidencial.
En el extremo opuesto, sectores del Partido Liberal acusan abiertamente a la diputada Iroshka Elvir, esposa del excandidato presidencial Salvador Nasralla, de encabezar negociaciones con Libre para incidir en la conformación de la junta directiva del Congreso Nacional. Esta versión fue confirmada por el diputado suplente Manuel Rodríguez, quien no logró la reelección.
Desde el ala que se reunirá en San Pedro Sula, convocada por Roberto Contreras, sostienen que cualquier entendimiento con Libre vulnera la línea política del partido y debilita su papel como fuerza independiente en el nuevo escenario legislativo.
Aunque ambos comunicados se presentan como llamados organizativos, han sido interpretados como intentos de imponer una línea institucional dentro de la bancada. No obstante, también evidencian que, tras la derrota electoral, el Partido Liberal atraviesa una profunda división interna que fracciona al instituto político en dos bandos.
Con dos reuniones, dos discursos y dos estrategias en pugna, el Partido Liberal podría llegar dividido a una semana previa clave, en la que elegirá al nuevo presidente del Congreso Nacional y su directiva. Asimismo, también se definirá su jefatura de bancada y el rumbo político que asumirá frente al oficialismo durante el próximo período legislativo.